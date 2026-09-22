PPF prodává celý miliardový jachtařský byznys, mimo jiné i Šmejcovi
- Skupina PPF kompletně opouští segment námořní rekreace.
V rámci divestice prodává charterové společnosti Dream Yacht Charter, Navigare Yachting i SamBoat.
Podle skupiny je důvodem kroků pravidelná revize portfolia a snaha o přesměrování kapitálu do oblastí s větším dlouhodobým potenciálem.
Investiční skupina PPF se chystá prodat celou svou nautickou divizi, včetně minoritních podílů společností zalistovaných na burze. Oznámila předběžnou dohodu, která se týká všech v tomto odvětví. Potenciální transakce ještě podléhají konečným dohodám a schvalování.
Skupina PPF informace pro e15 potvrdila. Podle oficiálního prohlášení pravidelně vyhodnocuje portfolio svých investic, aby zajistila směřování kapitálu do oblastí s největším dlouhodobým potenciálem. „Proto se PPF rozhodla pro divestici svých aktiv v segmentu námořní rekreace, která zahrnují pronajímatele i výrobce plavidel, včetně společnosti Robertson and Caine,“ uvedl ředitel korporátní komunikace skupiny PPF Leoš Rousek.
Součástí procesu je i prodej charterových společností Dream Yacht Charter, Navigare Yachting a SamBoat konsorciu vedenému Romainem Motteauem a také prodej minoritního podílu PPF v prodejci lodí MarineMax společnosti Emma Omega. „K jednotlivým transakcím ani k jejich načasování neposkytuje skupina PPF žádný další komentář nad rámec již zveřejněných informací,“ dodal Rousek. Společnost Emma Omega přitom patří bývalému šéfovi PPF Jiřímu Šmejcovi, který buduje svůj byznys pod skupinou Emma Capital.
Nová dynamika byznysu
Motteau k akvizici uvedl, že poskytne příležitost k dalšímu rozvoji všech získaných podniků. „Jsem potěšen, že mám spolu s našimi partnery a na základě našich společných zkušeností příležitost vnést do těchto předních značek novou dynamiku,“ řekl.
Pavel Zuna, mluvčí společnosti Emma Capital k transakci uvedl, že se naskytla obchodní příležitost v segmentu, který je skupině blízký, a proto se ji rozhodla využít. „Jakýkoliv další komentář je v této chvíli předčasný,“ dodal Zuna. Emma Capital dnes rozvíjí společnost Marina 21, v rámci níž od roku 2021 buduje síť marin v Jaderském moři. Dosud jich vlastní čtyři a staví další.
Šmejcova skupina přitom MarineMax nemusí vlastnit dlouho. Jak informovala e15 v srpnu, největší světový vlastník a provozovatel přístavů Blackstone Infrastructure je v pokročilé fázi odkupu všech akcií tohoto amerického prodejce jachet.
V závislosti na finálních dohodách a nezbytných regulačních schváleních by všechny jachtařské transakce mohly být dokončeny do konce roku 2026.
Podrobnosti připravujeme.