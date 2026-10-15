Čeští zbrojaři dobývají Ameriku. Investovali už 55 miliard a zaměstnávají tisíce lidí
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- České zbrojařské firmy investovaly v USA už 55 miliard korun a zaměstnávají přes 5000 lidí.
Největším českým investorem je skupina CSG, která v USA získala také zakázku za více než 13 miliard korun.
Česko a Spojené státy chtějí prohlubovat spolupráci zejména ve výrobě munice, bezpilotních systémů a pohonných jednotek.
České zbrojařské firmy dosud investovaly v USA 2,62 miliardy dolarů (asi 55 miliard korun) a ve 12 amerických státech zaměstnávají přes 5 000 lidí. Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD) to řekl na Česko-americkém obranném a bezpečnostním fóru během své současné návštěvy Spojených států. Na webu o tom informovalo ministerstvo obrany.
Ministr při pracovní cestě do Spojených států podle informacíministerstva jednal také s představiteli Pentagonu a navštívil obranný veletrh AUSA, kde se představily české firmy Colt CZ Group a Czechoslovak Group (CSG).
CSG získala od americké armády zakázku za 13 miliard
Podle ministra české společnosti investují do amerického obranného průmyslového odvětví. Jednou z nich je podle Zůny právě skupina CSG, která v USA investovala přibližně 2,1 miliardy dolarů a zaměstnává tam přes 4000 lidí. V roce 2022 získala italského výrobce střeliva Fiocchi, který má ve Spojených státech dvě továrny, a o dva roky později převzala amerického výrobce malorážové munice The Kinetic Group.
Americká armáda navíc nedávno udělila společnosti MSM North America, která patří do skupiny CSG, zakázku za 635 milionů dolarů (asi 13,3 miliardy korun). Kontrakt zahrnuje návrh, výstavbu a zprovoznění komplexu na výrobu dělostřelecké munice ve státě Iowa.
Na americkém trhu působí také Colt CZ Group, která v roce 2021 převzala tradičního amerického výrobce střelných zbraní Colt. Skupina v USA zaměstnává přibližně 700 lidí. Další českou společností je PBS Velká Bíteš, která od loňského září provozuje v Georgii továrnu na proudové motory pro drony, střely s plochou dráhou letu a další bezpilotní systémy.
Američané ocenili české zbrojaře. Ve hře je další spolupráce
Největší potenciál pro další česko-americkou spolupráci vidí Zůna ve výrobě munice a střeliva, bezpilotních systémech a pohonných jednotkách. Příležitosti jsou podle něj také v technologiích s civilním i vojenským využitím, elektronickém boji nebo ochraně proti zbraním hromadného ničení.
Přínos českých zbrojařů pro americký obranný průmysl ocenil i náměstek amerického ministra obrany pro politiku Elbridge Colby, se kterým Zůna jednal v Pentagonu, uvedla obrana. Hovořili mimo jiné o modernizaci české armády, obranných výdajích a americkém konceptu NATO 3.0, který předpokládá větší odpovědnost evropských spojenců za konvenční obranu. Zůna Colbyho informoval o návrhu českého obranného rozpočtu na příští rok, který počítá se 191 miliardami korun.
Součástí ministrovy návštěvy byl také obranný veletrh AUSA ve Washingtonu. Skupina CSG se na něm letos poprvé představila se samostatným stánkem a ve venkovní expozici vystavila vojenský nákladní automobil Tatra Force. Na veletrhu se prezentovala rovněž společnost Colt CZ Group.
Zůna si prohlédl také expozice amerických zbrojních společností, mimo jiné Bell Textron, která vyrábí vrtulníky UH-1Y Venom a AH-1Z Viper používané českou armádou.