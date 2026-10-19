Česko může znovu zastropovat elektřinu. Havlíček popsal, co by vládu přimělo zasáhnout
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Země visegrádské čtyřky žádají Evropskou unii o výjimku, která by umožnila využít unijní peníze na pomoc průmyslu s drahými energiemi.
Ministr průmyslu Karel Havlíček připustil, že Česko by v případě dalšího zdražování mohlo zastropovat ceny elektřiny.
Vysoké ceny energií podle ministrů ohrožují konkurenceschopnost evropského průmyslu vůči USA a Asii.
Země visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Maďarsko, Polsko a Slovensko) žádají od EU dočasnou výjimku s cílem využívat unijní zdroje na podporu průmyslu v souvislosti s vysokými cenami energií. Po jednání ministrů zemí V4 odpovědných za energetiku s eurokomisařem pro energetiku Danem Jörgensenem to řekla slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Podle českého ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka je Česko v případě zdražení energií připraveno zavést maximální ceny elektřiny u výrobců a další opatření.
Havlíček nevylučuje zastropování cen elektřiny
„Evropský průmysl čelí vysokým cenám energií. Tyto ceny jsou několikásobně vyšší než ve Spojených státech nebo v Asii. Pokud chceme, aby evropský trh byl konkurenceschopný, musíme zajistit přijatelné ceny ropy, plynu a elektřiny,“ uvedla Saková.
Podle Havlíčka by na podporu průmyslu bylo možné použít peníze z takzvaných kohezních fondů či modernizačního fondu.
„Česko je připraveno v případě nárůstu cen energií, elektřiny, reagovat tím, že nastaví maximální možnou cenu u výrobce a to doplní zastropováním u obchodníků, případně dalším snížením regulované složky,“ řekl Havlíček.
Evropa musí snížit závislost na světových trzích s energiemi
Ministr uvedl, že pokud se situace na burzách nezmění, vysoké tržní ceny elektřiny by se mohly promítat do cen pro spotřebitele a firmy v příštím roce. „Nesmí nastat to, že Česká republika bude mít vyšší nebo zásadně vyšší ceny než okolní země,“ dodal.
Česká vláda v září rozhodla, že stát v příštím roce opět převezme veškeré poplatky za podporované zdroje energie. Cílem opatření je snížit ceny elektřiny pro odběratele. Česko také snížilo spotřební daň na naftu a obchodníkům s palivy omezilo marži.
Eurokomisař Jörgensen řekl, že EU musí snížit svou závislost na globálním trhu s energiemi. Podle něj je Evropa v této záležitosti lépe připravena než při zahájení ruské vojenské invaze na Ukrajinu z února 2022. Evropský blok kvůli vojenské agresi Moskvy vůči Kyjevu začal omezovat import ruských energií a schválil postupné ukončení dovozu zemního plynu z Ruska do EU.
Polský ministr energetiky Milosz Motyka poukázal na nutnost zajistit konkurenceschopnost evropského průmyslu. V opačném případě bude EU podle něj odkázána na dovoz zboží.