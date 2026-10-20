Plyn prolomil hranici, kterou Evropa neviděla téměř čtyři roky. Zima může přinést další šok
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- Cena plynu v Evropě poprvé za téměř čtyři roky překročila 90 eur za megawatthodinu.
Od začátku války s Íránem se ceny zhruba ztrojnásobily, zejména kvůli výpadkům dodávek z Blízkého východu.
Evropě hrozí další zdražování během zimy, zásobníky jsou navíc naplněné méně než ze tří čtvrtin.
Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh dnes poprvé za téměř čtyři roky překročila hranici 90 eur (zhruba 2200 Kč) za megawatthodinu (MWh). Za jejím růstem stojí pokračující výpadky v dodávkách z Blízkého východu. Ve srovnání s obdobím před začátkem války s Íránem se už cena plynu pro evropský trh zhruba ztrojnásobila, napsala agentura Bloomberg.
Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním příští měsíc ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku se dnes brzy odpoledne vyšplhala až na zhruba 90,2 eura za MWh, tedy na nejvyšší úroveň od prosince 2022. Později se však snížila. Krátce před 16:00 SELČ tak oproti pondělí ztrácela zhruba procento a pohybovala se nedaleko 87 eur za MWh.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, ochromil lodní dopravu v klíčovém Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází asi pětina světových dodávek zkapalněného zemního plynu (LNG).
Evropa bude o plyn soupeřit s Asií, zásobníky jsou pod tlakem
Evropští odběratelé plynu budou v zimě kvůli konkurenční poptávce z Asie zřejmě nuceni platit vyšší ceny, aby si zajistili dostatečné dodávky. Situaci navíc komplikují relativně nízké zásoby plynu v Evropě, zejména v Německu, napsala agentura Bloomberg.
Zásobníky plynu v Evropské unii byly podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) v pondělí plné z necelých 75 procent. V Německu, které je největším spotřebitelem plynu v Evropě, dosahovala naplněnost zásobníků zhruba 61 procent, zatímco v České republice to bylo kolem 77 procent.
Z vyjádření analytiků pro ČTK z konce minulého měsíce vyplývá, že v případě dlouhých a tuhých mrazů hrozí další růst cen plynu v Evropě až o desítky procent. „Plynu v Evropě není tolik, abychom mohli krutou zimu ignorovat. Pokud přijde několik týdnů silných mrazů současně v Německu, Česku a dalších zemích, začne Evropa tvrdě soutěžit o každou další dodávku. A hlavním nástrojem této soutěže bude cena,“ řekl například investiční ředitel fondu Arete Energy Martin Pacovský.