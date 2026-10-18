AI horečka naráží na tvrdou realitu. Investoři se bojí bankrotů a zbavují se dluhopisů
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- Investoři začínají pochybovat o návratnosti obřích investic do umělé inteligence a zbavují se dluhopisů firem financujících datová centra, píše businessový newsletter 11am.
Dluhopisy společnosti CoreWeave prudce ztrácejí hodnotu a trh podle ukazatele CDS počítá s více než 60procentní pravděpodobností jejího selhání během pěti let.
Podle analýzy Gartneru hrozí odvětví bilionové ztráty, protože očekávané příjmy z AI nemusí pokrýt náklady na infrastrukturu.
Na amerických trzích narůstá panika, že se stamiliardové výdaje do umělé inteligence (AI) firmám nevrátí a probíhající investiční závody skončí leckde bankrotem. Výsledkem je, že se začíná otřásat i trh s dluhopisy, které specializované firmy vydávaly k financování výstavby obřích datových center a další AI infrastruktury.
V posledních týdnech se propadají ceny dluhopisů vydaných na financování amerických megaprojektů, jako je Excalibur v Georgii či Hyperion v Louisianě. Hyperion získal mediální pozornost svou velikostí, když se loni objevila srovnávací fotografie, na níž tato stavba prakticky pokrývá oblast odpovídající téměř celému Manhattanu. Centra jsou připravována pro Big Tech pronajímatele jako Meta, Nvidia či Oracle a za peníze z dluhopisů je stavějí takzvané neocloudové společnosti – specializovaní poskytovatelé cloudové infrastruktury pro AI. Do této skupiny patří například skupina CoreWeave, propojená s Nvidií.
Důvěrou investorů v tyto projekty – a potažmo i v dluhopisy zaangažovaných firem – podle listu Financial Times (FT) v posledních týdnech otřáslo několik událostí. Investory minulý měsíc silně znejistilo definitivní potvrzení, že OpenAI, vývojář AI chatbota ChatGPT, odkládá svůj vstup na burzu plánovaný na letošní rok. Pochybnosti o udržitelností boomu kolem nové technologie vyvolaly také informace o zpomalení růstu tržeb další důležité americké AI firmy, Anthropicu. Investory znepokojuje, že zatímco výdaje na infrastrukturu pro AI raketově rostou, v nových příjmech firem se to příliš neodráží.
Kdo přežije a kdo ne
FT citují investičního ředitele německé pojišťovací skupiny Allianz Ludovica Subrana, který tvrdí, že dluhopisy datových center nyní zažívají „Darwinův moment, kdy nejslabší úvěry bojují o přežití“.
Úprk investorů zasahuje hlavně neocloudové firmy. Jednou z nich je skupina CoreWeave, jejíž dluhopisy klesly pod 80 centů – při nominální hodnotě jeden dolar. Obvykle je to považováno za tísňový signál. Výnos těchto dluhopisů se ve čtvrtek vyšplhal až k 15 procentům.
Varovný je v případě CoreWeave rovněž ukazatel rizika úvěrového selhání (takzvaný swap úvěrového selhání neboli CDS). Ten měří náklady na pojištění dluhu firmy: podle Bloombergu ve čtvrtek ukazatel vystoupal na historické maximum. V současnosti to znamená, že trh počítá s více než 60procentní pravděpodobností selhání v příštích pěti letech.
Pod tlakem jsou také akcie CoreWeave: jejich cena se tento týden propadla o 17 procent. Akcie konkurenční firmy Nebius ztratily dokonce 18 procent.
Problém se však týká i dluhopisů vydaných společnostmi jako Blue Owl či Beignet Investor, jež financují právě obří projekt Hyperion. Cena těchto cenných papírů klesla z dolarové nominální hodnoty na začátku července na necelých 92 centů. Propadly se také obligace skupiny Hut 8, původně významného amerického těžaře bitcoinu, který se přeorientoval na poskytovatele výpočetní infrastruktury pro náročné AI modely. Dluhopisy datového centra QTS v Georgii, vlastněného skupinou Blackstone a pronajatého Microsoftu, klesly pod 88 centů za dolar. Pod tlak se podle FT dostávají rovněž úvěry a dluhopisy spojené se stavbami pro skupinu Oracle. Jde o Project Jupiter v Novém Mexiku nebo AI kampus v Michiganu.
Za těmito propady jsou znepokojující varování, která přišla tento týden. Nová analýza technologické poradenské společnosti Gartner například tvrdí, že 80 procent neocloudových systémů do roku 2030 ukončí nezávislý provoz kvůli propasti mezi tempem kapitálových výdajů a očekávanými výnosy z AI. Gartner má za to, že majitelé datových center zaměřených na AI by museli do čtyř let na tržbách vygenerovat 8,5 bilionu dolarů (185 bilionů korun), aby pokryli své náklady a dosáhli zdravých výnosů z těchto investic. Podle propočtů Gartneru však jejich tržby dosáhnou sotva 3,6 bilionu dolarů. To znamená, že pokud budou investiční závody pokračovat, hrozí odvětví bilionové odpisy.
Nvidia: není problém, vše se zlepšuje
Strach investorů se odráží i v ceně akcií velkých firem. Nvidia, jež navrhuje nejpokročilejší čipy pro AI a investovala desítky miliard dolarů do řady neocloudových podniků, včetně CoreWeave, tento týden ztratila na tržní hodnotě sedm procent.
Generální ředitel Nvidie Jensen Huang ve čtvrtek ale investory uklidňoval a tvrdil, že CoreWeave od Nvidie pomoc, třeba formou záruk, nepotřebuje. Agentuře Bloomberg řekl, že finanční síla CoreWeave se „každý den zlepšuje“.
Právě propojování firem jako CoreWeave s dodavateli čipů a hardwaru však investoři kritizují, protože to vzbuzuje podezření z kruhového financování, jež by de facto mohlo vytvářet falešnou poptávku.
Znepokojení na dluhovém i akciovém trhu v těchto dnech způsobuje nejen nejistota, jak se vlastně vyvíjejí tržby velkých AI vývojářů jako OpenAI a Anthropic, ale svou roli sehrává rovněž reakce na vývoj v AI ze strany některých amerických politiků před listopadovými volbami. Mnozí Američané datová centra ve své blízkosti nechtějí a obávají se úbytků vody, hluku a znečištění. Do toho se letos také objevila řada případů, kdy vývojáři nad pokročilými AI modely ztratili kontrolu a tyto systémy se dopustily hackerských útoků.
Atmosféra navíc houstne i v další části dluhopisového trhu – s americkými vládními obligacemi. Administrativa prezidenta Donalda Trumpa se už delší dobu snaží zastavit odliv investorů, který ministerstvu financí zdražuje další výpůjčky. Šéf státní kasy Scott Bessent v srpnu proto oznámil plán na zpětné odkupy některých vládních bondů, čímž vzbudil obavy ze zásahů do tržních cen. V pátek má jeho ministerstvo své plány aktualizovat, uvádí Bloomberg.