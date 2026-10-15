Bývalý šéf Avastu Ondřej Vlček prodává svůj AI start-up. Kupuje ho kanadský technologický hráč
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- Kanadská AI společnost Cohere plánuje koupit kyberbezpečnostní start-up AISLE bývalého šéfa Avastu Ondřeje Vlčka.
Akvizice má posílit kybernetickou bezpečnost Cohere a rozšířit její působení v Evropě.
Vlček má po dokončení transakce vést novou bezpečnostní divizi Cohere, do níž přejde všech 50 zaměstnanců AISLE.
Kanadská společnost Cohere, která vyvíjí umělou inteligenci (AI), podepsala předběžnou dohodu o záměru koupit americký kyberbezpečnostní start-up AISLE založený bývalým šéfem české antivirové společnosti Avast Ondřejem Vlčkem. Akvizice má posílit bezpečnostní schopnosti Cohere a rozšířit její působení v Evropě, kde má AISLE vývojové centrum v Praze. Informovaly o tom ve čtvrtek společnosti v tiskové zprávě. Finanční podmínky transakce nebyly zveřejněny.
V dubnu se Cohere dohodla na fúzi s německou společností Aleph Alpha, jejíž hodnota se odhaduje na 20 miliard dolarů (434,3 miliardy korun). Akvizice firmy AISLE má rozšířit nabídku nové skupiny o kybernetickou bezpečnost. AISLE využívá AI k odhalování zranitelností v softwaru.
Vlček povede novou kyberbezpečnostní divizi
Cohere dodala, že nová akvizice je odrazem jejích pokračujících investic v Evropě a prohloubí její přítomnost v regionu. Cílem je posílit bezpečnostní schopnosti a možnost detekce kybernetických hrozeb a tyto služby nabídnout firemním zákazníkům i veřejným institucím.
Vlček po dokončení akvizice povede novou kyberbezpečnostní divizi Cohere. Provozní ředitelka AISLE Jaya Balooová se stane ředitelkou pro informační bezpečnost skupiny a všech zhruba 50 zaměstnanců start-upu přejde do Cohere, sdělila kanadská firma agentuře Reuters.
Umělá inteligence odhalila stovky bezpečnostních chyb
Vlček založil firmu AISLE v roce 2025 spolu s odborníky na AI a kybernetickou bezpečnost. Vyvíjí nástroje pro kybernetickou bezpečnost založené na AI, které dokážou vyhledávat dosud neznámé chyby v softwaru a pomáhat s jejich opravou dříve, než je mohou zneužít hackeři.
AISLE uvedla, že její technologie v prvním roce fungování odhalila více než 500 chyb v široce používaném softwaru. Patřilo mezi ně také 12 bezpečnostních zranitelností v programu OpenSSL, který šifruje internetovou komunikaci bank, vládních institucí i komunikačních aplikací. Všechny odhalené chyby byly po nahlášení opraveny.