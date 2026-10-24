CD nejsou mrtvá. Jejich prodeje začaly strmě růst, důvod ještě vynikne po vydání GTA VI
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- Bude to zásadní popkulturní událost tohoto roku.
- Blíží se vydání šestého dílu videohry Grand Theft Auto, nejúspěšnější herní série všech dob, jíž se dosud prodalo skoro půl miliardy kopií.
- Uvedení do prodeje mimořádně populární videohry může nepřímo posílit jednu už citelně rostoucí retro vlnu: zájem o fyzická média typu CD, DVD nebo Blu-ray.
Nebo aspoň vyvolat debaty na téma, nakolik jsou tyto kotouče překonanou formou distribuce obsahu.
Důvody ke schraňování toho, co i mnohé české domácnosti dříve vyhazovaly coby veteš, jsou v mnohém pádnější než u vinylů. Ty si jejich majitelé často ani neposlechnou a jen vystaví v obýváku jako zdobný předmět. Čím dál víc hráčů a diváků však řeší přízemnější starosti: budu mít k obsahu přístup i za několik let? Záminky k těmto úvahám dává vydavatel GTA VI i výrobce konzolí Sony PlayStation.
Nic nevlastníte
Vydavatelský dům Take-Two už dokázal vyšponovat nejen očekávání hráčů, ale i jejich nervy a peněženky. Od vydání pátého dílu série před třinácti lety si nachystali na zákazníky dvě významné byznysové změny. Tou první je zvýšení maloobchodní ceny hry ze 60 na 80 dolarů. Hráči sice zaplatí více, ale dostanou v některých ohledech méně.
Konkrétně přijdou o možnost hru získat v podobě disku Blu-ray, což je fyzické médium o stejných rozměrech jako DVD, jen s výrazně vyšší datovou kapacitou. Fanoušci GTA sice mohou přijít do obchodu a koupit si krabičku s logem šestého dílu série, uvnitř však bude jen papírek s kódem ke stažení hry z digitálního obchodu. Take-Two argumentuje, že dnes se už drtivá většina her prodává ve formě výhradně digitálních kopií. Tento přístup zastává i Sony. Nedávno oznámila, že od roku 2028 už nebudou na konzoli PlayStation vycházet žádné nové hry na fyzickém médiu. Podle dalších vyjádření stejné firmy ale hráči nemohou pomýšlet na to, že by digitální kopie audiovizuálních děl doopravdy vlastnili.
CD, DVD a gen Z
Fyzická média nelákají jen nostalgiky, kteří na nich vyrůstali. Cédéčka často kupují i lidé mladší 30 let, příslušníci takzvané generace Z. Listy jako The Wall Street Journal zmiňují mimo jiné motiv kulturní rebelie a pocit nezávislosti na svévoli technologických firem. Mladé ale také láká podle jejich slov objevování pro ně neznámého světa starých přehrávačů. Vedou je k tomu i vyloženě pragmatické důvody: často si jako první auto v životě pořizují starou ojetinu, kde nejde přehrávat hudba jinak než přes CD.
V éře fyzických médií ovšem praxe ukazuje opak. Hráči běžně nakupují a prodávají už jednou použité videohry. Něco takového není s čistě digitální kopií možné, protože její spouštění je vázané na uživatelský účet. S koncem fyzických médií přicházejí konzumenti jejich obsahu také o zdání jistoty, že je o přístup k němu nikdo nepřipraví, dokud mají disk a přístroj k jeho přehrání.
Úskalí plně digitální distribuce běžně zakoušejí předplatitelé Netflixu a dalších streamovacích platforem kvůli průběžnému obměňování katalogu. Nejproblematičtější případ se však stal části zákazníků digitálního obchodu Sony PlayStation Store. Odtamtud za poplatek stahovali nejen hry, ale v minulosti také filmy, než jejich prodej v roce 2021 skončil. Letos ale z knihovny platformy po vypršení distribuční smlouvy nadobro zmizelo přes 500 filmů včetně Terminátora 2, Ramba nebo Apokalypsy. O přístup k nim přišli i diváci, kteří si díla za poplatek stáhli. Přesně v duchu principu, že je ve skutečnosti nevlastnili, ale jen si je dočasně pronajímali.
Doba expirace
Právě taková sporná praxe pomáhá zvedat zájem o hudební i filmové disky. Podle Americké asociace nahrávacího průmyslu rostou tržby z prodeje CD téměř o 60 procent za rok na 171 milionů dolarů. V celkové hodnotě tamního hudebního trhu včetně streamovacích platforem to jsou samozřejmě titěrná čísla na úrovni jednotek procent. Dokazují ale, že aspoň část publika už má trendu digitalizace a doprovodných právních kliček dost. A nejen publika hudebního. Sílí také zájem o filmové Blu-ray disky v nejvyšším možném rozlišení; v USA a Británii čísla rostou v průměru o patnáct procent.
Část diváků zjišťuje, že je nakonec místy levnější skupovat staré i nové hudební a filmové hity na discích než si platit hned několik streamovacích platforem naráz. Nemusejí mít v této souvislosti ani příliš velké obavy ze životnosti filmových, herních a hudebních disků.
Autor článku například nedávno zjistil, že na skoro 20 let starém PlayStationu 3 lze bez problémů spustit disk se čtvrtým dílem GTA z roku 2008, podle mnoha hráčů zatím nejlepším dílem slavné série. A nebylo k tomu ani potřeba internetové připojení.Tohle retro funguje. Naopak u GTA VI nikdo nemůže dopředu říct, jak se za 20 let k té hře dostane. Až prodejní čísla ale ukážou, jak moc to publiku vadí.
Retro střepy
Jedním z nejpozoruhodnějších byznysů je ten s nostalgií. Aktualizované retro prvky zároveň obohacují současnost: v kultuře, designu, módě i dalších oblastech. V rubrice Retro e15 magazínu připomínáme, jak jsou pro život a byznys v novém světě paradoxně důležité i vzpomínky na ten starý.