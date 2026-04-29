Každá třetí deska je od GZ Media. Český výrobce vinylů zvýšil tržby a míří do Asie
- Skupina GZ Media, která je světovou jedničkou ve výrobě gramofonových desek, loni zvýšila tržby na 7,7 miliardy korun z předloňských 7,3 miliardy korun.
- Firma celosvětově vyrobila téměř 75 milionů desek a investovala více než 300 milionů korun.
- Otevřela tiskárnu ve Spojených státech a plánuje expanzi do Asie, uvedla ve středu v tiskové zprávě.
„Oproti roku 2024 jsme rostli přibližně o sedm procent. Překonali jsme obchodní plán a také jsme zprostředkovali hudební zážitek na vinylu zase o něco více lidem. Na globální trh jsme dodali 75 milionů gramodesek, což znamená, že zhruba každá třetí gramofonová deska pochází z našich závodů," uvedl generální ředitel Michal Štěrba.
Obliba desek podle něj stále roste, nejvíce mezi mladými lidmi. Zároveň se na nich vydávají ve větší míře i nové žánry, například K-pop, tedy taneční hudba, která má prvky elektropopu, hip-hopu a r'n'b a pochází z Jižní Koreje. Popularita vinylového formátu podle Štěrby souvisí i s tím, že přináší kvalitní hudební zážitek, emoce a také rituály spojené s poslechem. „Tomu velmi pomáhají i speciální edice, které obsahují i různý merch, sběratelské předměty, plakáty, kartičky zpěváků či mají unikátní obaly, jež si lidé vystavují doma," dodal Štěrba.
Expanze do Asie
Firma zaměstnávající po celém světě téměř tři tisíce lidí loni v americkém Wisconsinu otevřela svůj první závod na výrobu prémiových papírových tašek a obalů ve Spojených státech a nyní dokončuje stavbu galvanky v Memphisu. Vyrábět tam bude lisovací nástroje, které dosud dovážela z Loděnice. Plánuje také rozšíření do Asie. „Intenzivně prověřujeme možnosti pro zahájení výroby gramodesek v Asii. Je to velký trh, jehož zájem o gramofonové desky právě začíná," dodal Štěrba.
GZ Media má více než sedmdesátiletou tradici a výrobní závody v Česku, Evropě a Severní Americe. Kromě výroby gramofonových desek dodává klientům z celého světa polygrafické služby a produkty v mediálním, tiskovém a balicím průmyslu. Výroba vinylů se sice na začátku 90. let minulého století zhroutila, později ale začaly být opět populární a dnes na nich GZ Media staví své podnikání. Naopak výrobu CD a DVD v Česku již zastavila. Důvodem bylo mimo jiné to, že potřebovala víc místa pro výrobu gramodesek.