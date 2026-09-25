Investoři věří, že AI zachrání světovou ekonomiku. Sázka na její vítěze ale může bolet
- Finanční trhy sázejí na to, že umělá inteligence výrazně zrychlí hospodářský růst.
- Pomoci by mohla i silně zadluženým státům.
- Vysoké valuace technologických firem ale počítají s úspěchem, který zdaleka nemají všechny jistý, informuje podcast 11am Briefing.
Překotný rozvoj umělé inteligence (AI) je podle převažujícího názoru na finančních trzích pro lidstvo i světovou ekonomiku pozitivní. S katastrofickými scénáři, před nimiž varují zástupci odvětví, to prý nebude tak horké.
Ceny technologických akcií odrážejí přesvědčení investorů, že AI výrazně posílí hospodářský růst, uvádí v novém díle podcastu portfoliový manažer společnosti Cyrrus a pravidelný přispěvatel newsletteru 11am Tomáš Pfeiler. To by vládám mimo jiné pomohlo splácet rekordní dluhy a odvrátit další finanční krizi.
Přesto tržní valuace lídrů oboru v Silicon Valley mohou být vzhledem k rostoucí konkurenci nejen ze strany Číny a komoditizaci AI služeb přemrštěné. Ne všem předním vývojářům se totiž podaří svůj technologický náskok přetavit ve slibované zisky. A bez těch by byly ohroženy probíhající obří investice do datových center i výrobci čipů, jejichž akcie z AI mánie nejvíce profitují.
„Podle mě je tam tolik rizik a není vůbec jisté, že to budou právě tito hráči,“ řekl Tomáš. „Ten vývoj je tam rychlý až překotný a je strašně těžké určit ty vítěze.“
Zatím však na trhu převládá optimismus, a to i na tom dluhopisovém. Zadlužení mnoha vyspělých zemí je sice nyní podstatně vyšší než před finanční krizí z roku 2008 (ve Spojených státech čtyřnásobné), investory ale částečně uklidňuje vidina rychlejšího hospodářského růstu díky AI.
Rozhovor s Tomášem o tom, co se dá od nové technologie reálně očekávat a jak hodnotu aktiv na finančních trzích ovlivňují apokalyptické scénáře lídrů odvětví, si můžete poslechnout na platformách YouTube, Spotify a Opinio.