Češi mu poslali 100 milionů za dva dny. Teď se ukázalo, jak sázka na známého podcastera dopadla
- Vojta Žižka před rokem vybral přes Fingood 100 milionů korun na pražský činžovní dům za pouhých 49 hodin.
- Po roce dostali investoři peníze zpět i s osmiprocentním výnosem.
- Projekt ukázal sílu propojení crowdfundingu, realitního byznysu a osobní značky známého podcastera.
To tempo bylo neuvěřitelné – dva miliony korun za hodinu. Česko do té doby nikdy nic podobného nezažilo. Šlo o událost, která by se mohla bez úpravy otisknout do skript hned několika předmětů vyučovaných na Vysoké škole ekonomické. Spousta tuzemských drobných investorů tehdy konečně plně pochopila termín crowdfunding a chtě nechtě si uvědomila, že jedním z hlavních hybatelů světa a koneckonců i bankovního konta jsou nejméně pro tuto dekádu sociální sítě a jejich dirigenti: influenceři.
Cinklo osm procent
Podcaster Vojta Žižka tehdy sháněl sto milionů korun na nákup činžovního domu v pražském Podolí. Pro drobné investory to měla být výnosná rychlovka. Půjčit Vojtovi přes crowdfundingovou platformu Fingood peníze za osm procent a po roce si je vyzvednout. Získat sto milionů se tehdy povedlo za rekordních 49 hodin.
Okamžik sklizně přitom nastal právě nyní a investorům, kteří se tehdy stihli zúčastnit, právě cinklo oněch osm procent. „Vrátili jsme peníze všem investorům do činžáku! Ti, co s námi investovali, už je mají zpět na svém Fingood účtu. Moc děkuju všem, co nám věřili,“ uvedl Vojta Žižka na svém účtu na LinkedInu.
Server e15 byl u investice Vojty Žižky a jeho parťáka, známého pražského realitního investora Martina Ladyra, od začátku do konce. „Samotného mě překvapilo tempo, jakým jsme peníze vybrali. Snažím se o co největší transparentnost projektu, právě proto za něj oba ručíme kromě nemovitosti i svým majetkem,“ řekl před rokem Žižka pro e15.
Zároveň se tehdy nechal slyšet, že v případě potřeby by zřejmě mohl vybrat ještě podstatně více peněz, a to dokonce násobky cílové sumy. „Všichni, kdo s námi do toho šli, dnes společně vydělali víc než 8,5 milionu,“ uvedl nyní Žižka.
Naporcovat a vydělat
Cestou ke zhodnocení investice mělo být tehdy „naporcování“ podolského domu na jednotlivé byty. Činžák totiž byl tehdy zapsaný v katastru jako jeden celek patřící jednomu majiteli a nešlo jej oficiálně rozdělit na byty nebo kanceláře. Právě rozdělení domu na byty a jejich následný prodej bylo gró celého byznysplánu.
„Projekt je jasnou ukázkou toho, jaký vliv mají v dnešní době influenceři. Samotná forma investice i očekávaný výnos se jevily docela atraktivně a renomé lidí, kteří za tím stojí, projektu přidalo,“ soudí investiční poradce společnosti 4fin Jiří Ušjak. Obchodní strategie propojující brand influencera s jeho projekty podle expertů funguje velmi dobře.
Model se osvědčil
„Rizikovost developerských projektů se odvíjí od praktických zkušeností developera. Podcasteři nejsou developeři, ale samozřejmě se mohou s nějakým zkušeným developerem spojit. I proto šel Vojta Žižka do projektu s Martinem Ladyrem, který má v oblasti realit výrazně větší zkušenosti,“ uvádí analytik společnosti Finlord Boris Tomčiak.
Obdobný model využívající částečné financování přes crowdfundingovou platformu přitom právě Ladyr využil v minulých týdnech pro nákup známé pražské secesní Villy Voyta.
Žižka se v roce 2021 po deseti letech v České spořitelně, kde v závěru svého působení vedl tým lidí spravujících aktiva v objemu kolem dvanácti miliard korun, postavil na vlastní nohy a spustil podcast, který má v současnosti kolem dvou set tisíc posluchačů měsíčně. Rád o sobě tvrdí, že „rozhovor u něj se nedá koupit“. Právě svou reputací a dlouholetou zkušeností se správou velkého objemu aktiv se vyčleňuje z divoké a těžko definovatelné kategorie internetových influencerů, někdy spojovaných s podporou podvodných aktivit.