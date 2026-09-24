Jeden z nejbohatších Čechů prodal část své firmy. Na čem stojí jeho byznys, v němž poráží i Google
- Zdeněk Cendra prodal minoritní podíl ve své společnosti CDN77, jejíž byl doposud jediným majitelem.
- Společnost patří ve svém oboru k největším na světě.
- V čem spočívá byznys českého podnikatele a jak se mu povedlo vyrůst mezi globální elitu?
Podnikatel Zdeněk Cendra se postaral o největší letošní obchod českého byznysu, když prodal minoritní podíl ve své firmě CDN77, kterou doposud stoprocentně vlastnil. Konkrétně se mělo jednat o 30 procent společnosti. Kupujícím je britsko-lucemburský fond CVC Capital Partners, který měl po třech letech domlouvání zaplatit odhadem přes deset miliard korun. Hodnota CDN77 měla být stanovena přibližně na dvě miliardy dolarů, tedy asi 43 miliard korun.
„S potenciálními partnery jsme mluvili dlouho. Debaty s CVC byly odlišné. Bylo to o respektu k tomu, co jsme vybudovali a kam firmu chceme dostat. Nebylo to o tom, co by chtěli změnit,“ uvedl k obchodu Cendra. On i celé vedení společnosti si zachovávají stejnou míru samostatnosti jako doposud.
Základ fungování internetu
Dnes čtyřicetiletý Cendra, který je podle letošního žebříčku e15 magazínu 22. nejbohatším Čechem, založil svou firmu v roce 2011, a i když z ní od té doby vybudoval jednoho z největších hráčů v oboru, řada lidí o ní možná nikdy neslyšela. A to i přesto, že její technologie představuje jeden ze základních pilířů pro fungování internetu.
CDN77 působí v oboru takzvaných CDN sítí, což je zkratka pro anglické Content Delivery Network. Tyto sítě představují globální soustavu serverů umístěných v datových centrech, které doručují data ke koncovým uživatelům internetových služeb. Pokud třeba globální služba typu YouTube nebo Netflix potřebuje dodat video či film k českému uživateli, použije k tomu lokální CDN uzel, aby se data načítala co nejrychleji.
„Když si pustíte doma na streamovací platformě Love Island nebo vzdělávací kurz na Udemy, mám zodpovědnost za to, že se vám neseká,“ vysvětloval v roce 2024 v rozhovoru pro e15 Cendra. Mezi významné zákazníky CDN77 patří mimo jiné například čínská společnost ByteDance, která je provozovatelem sociální sítě TikTok, streamovací portál Rakuten TV, populární zejména v Asii, již zmiňovaná firma Udemy, ale také třeba Evropská vesmírná agentura.
Cendrově firmě pomohla vyrůst také koronavirová pandemie, kvůli které se poptávka po dodávkách internetového obsahu značně zvýšila. V roce 2020 tržby CDN77 vyrostly na 46 milionů dolarů, v dnešním přepočtu lehce pod miliardu korun. Další růst byznysu firmy může přinášet současný rozmach umělé inteligence, který přináší obrovské množství AI generovaného obsahu. Zároveň však s rostoucím množstvím přenášených dat logicky stoupají také náklady na servery, které navíc prodražuje vysoká poptávka ze strany AI datacenter.
„Z pohledu CDN v zásadě nezáleží na tom, jestli je obsah generovaný AI, nebo ne. Drtivá většina toho, co doručujeme, jsou obrázky a videa, nebo jiné soubory a pro CDN je obrázek pořád obrázek a video pořád video, bez ohledu na to, jak vznikly. CDN jednoduše doručuje to, co uživatelé vyžadují, pokud budou vyžadovat AI generovaný obsah, CDN bude doručovat AI generovaný obsah,“ okomentoval již dříve marketingový manažer společnosti Jakub Uhlíř.
Sázka na obskurní země
Cendrova firma má v současné době svou infrastrukturu rozmístěnou ve 235 lokalitách, které se nacházejí ve 135 zemích po celém světě. V Česku běží na jejích technologiích polovina tuzemského internetu. I když pilířem byznysu je pro ni Severní Amerika, odkud přichází majorita příjmů společnosti, a Evropa, nezanedbatelné jsou pro CDN77 i zbylé světadíly.
Šéf české společnosti totiž její růst postavil do velké míry na sázce na trhy, které sám označil dříve s nadsázkou za obskurní. „Naše větší příležitosti leží v získávání uživatelů v Indonésii, Mexiku, Brazílii nebo Africe, kde internetový trh roste rychleji než v Evropě, ve které prakticky plná internetová penetrace již proběhla,“ popisoval Cendra koncem předloňského roku.
Na méně saturovaných trzích, včetně například blízkovýchodního Iráku, je totiž konkurence logicky nižší. „Nikdy jsme neplánovali expanzi tím způsobem, že bychom nejdříve obsáhli Evropu a až pak se zaměřili na Ameriku. Vždy jsme se dívali na širší kontext,“ dodal.
Mezi největšími na světě
Celosvětová hodnota trhu s CDN sítěmi je v současné době kolem pěti miliard dolarů, tedy asi 107 miliard korun. Podle analytika Dana Rayburna je největší firmou v oboru Amazon Web Services, kterému segment loni vygeneroval tržby přibližně 1,5 miliardy dolarů (32 miliard korun). S odstupem čtvrt miliardy dolarů následuje společnost Akamai, následně již o poznání menší Cloudflare a Fastly.
CDN77 je podle Rayburna pátou největší. V loňském roce utržila 218 milionů dolarů, v přepočtu přes 4,6 miliardy korun. Je tak větší než šestý Google Cloud, kterému obor CDN sítí loni přinesl tržby 175 milionů dolarů. Letos podle Reuters cílí Cendrova firma na tržby kolem 270 milionů dolarů.
Sám Cendra ale nezůstává jen ve světě technologií. Řadu let investuje také do nemovitostí, konkrétně do luxusních vil centru v Praze, v nichž má uložené stovky milionů korun. Na Vinohradech nechal také nedávno postavit dětské hřiště.