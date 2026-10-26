PPF může vstoupit na nový trh. Na Jadranu je na prodej telekomunikační trojka
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- Balkánské tažení e& PPF může vstoupit do další kapitoly.
- Na chorvatském telekomunikačním trhu se prodává Telemach Hrvatska, trojka v oboru.
- Společnost e& PPF Telecom Group figuruje mezi možnými zájemci.
Telekomunikační skupina e& PPF Telecom Group, v níž česká investiční skupina PPF vlastní bezmála poloviční podíl, by mohla vstoupit na nový trh. Podle agentury Bloomberg je na prodej chorvatská telekomunikační trojka Telemach Hrvatska ze skupiny United Group. Ta má 9. listopadu sesbírat indikativní nabídky od uchazečů. Bloomberg přitom mezi ně počítá i e& PPF Telecom Group.
Společnost Telemach Hrvatska je na tamním trhu třetím největším hráčem. Podle chorvatského regulátora HAKOM obsluhuje zhruba čtvrtinu trhu v segmentu mobilních telefonních služeb a pětinu u mobilního internetu. V oblasti pevného internetu je sice také trojkou, její podíl je ale jen desetinový.
Z pohledu finančních ukazatelů se jí daří. Za první pololetí roku 2026 vykázala tržby 162 milionů eur, meziročně o sedm procent více, přičemž upravený ukazatel EBITDA zvýšila o 12 procent na 46 milionů eur. Cílem pro letošní rok je dosáhnout EBITDA zhruba 100 milionů eur, sdělil agentuře Bloomberg její zdroj s tím, že prodejní cena by se mohla pohybovat kolem šesti- až sedminásobku EBITDA. V přepočtu na koruny by šlo až o zhruba 17 miliard korun. Jde však o takzvanou enterprise value, tedy hodnotu podniku, jejíž součástí jsou i čisté dluhy. Skutečná kupní cena by se pak snížila právě o čistý dluh.
Prodej je na začátku
Bloomberg také uvedl, že United Group na prodej najala poradce ze skupiny JPMorgan. S jejich pomocí skupina rozeslala informační memorandum k prodeji společnosti Telemach Hrvatska první týden v říjnu.
Chorvatský trh se zhruba pěti miliony uživatelů by podle agentury mohl přilákat i další velké hráče, například investiční skupinu CVC, která je aktivní i v Česku prostřednictvím investic do FutureLife, Packety nebo do CDN 77. Telemach Hrvatska by ale podle serveru Mergermarket měla lákat spíše strategické hráče, a to z toho důvodu, že jde o zavedenou telekomunikační firmu s omezeným potenciálem rychlého růstu a relativně vysokým zadlužením.
Šance je i v Bulharsku
Pro telekomunikační část PPF je to další šance na akvizici v balkánském regionu. V květnu e15 napsala, že je na prodej i bulharská část United Group. Situace je tam ale pro PPF složitější. Vzhledem k tomu, že tam přes společnost Yettel kontroluje třetinu trhu telefonních služeb, nemusel by transakci povolit tamní antimonopolní úřad. Možná i proto by e& PPF Telecom Group podle bulharského serveru Techtrends měla větší šanci v případě, že by United Group prodávaná aktiva rozdělila a umožnila zájemcům ucházet se samostatně o segment pevného připojení. I zde by přitom společný podnik s českým zastoupením mimořádně posílil.
Pevná síť skupiny United Group působící pod značkou Vivacom je totiž jasným lídrem na trhu. Podle tamního telekomunikačního úřadu v roce 2024 poskytovala připojení k internetu takřka 40 procentům zákazníků. Po přičtení zákaznického kmene Yettelu by se podíl dostal na bezmála 45 procent. Druhým největším hráčem na trhu, kde se roční tržby v posledních letech šplhají k šesti miliardám korun, je opět rakouská A1 s 30 procenty. Nové informace k prodeji zatím nejsou známy.
Telekomunikační a mediální společnost United Group, která se zaměřuje na jihovýchodní Evropu, je už od loňského roku paralyzována sporem mezi dvěma hlavními akcionáři. Majoritní vlastník, britský fond BC Partners, se s druhým největším akcionářem, podnikatelem Draganem Šolakem, dokonce soudí. První z nich podle posledních zveřejněných informací v United Group drží přibližně 55 procent akcií.
K probíhajícím prodejním procesům se dotčené strany nechtějí vyjadřovat. „Spekulace trhu nekomentujeme,“ sdělil ředitel korporátní komunikace PPF Leoš Rousek.