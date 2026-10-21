PPF Renáty Kellnerové prudce zvýšila zisk. Vydělala přes 20 miliard, výrazně pomohla i Škoda Group
Čtěte e15 v Googlu přednostně
Nastavte si e15 jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
- Investiční skupina PPF v prvním pololetí více než zdvojnásobila čistý zisk na 834 milionů eur, tedy zhruba 20 miliard korun.
- K růstu přispěly zejména telekomunikace a finanční služby, polepšila si také strojírenská Škoda Group.
- Skupina zároveň pokračuje v proměně svého portfolia, dokončila investici do InPostu a navázala spolupráci s Live Nation.
Investiční skupina PPF, kterou ovládá rodina Renáty Kellnerové, vykázala za prvních šest měsíců letošního roku čistý zisk 834 milionů eur (přibližně 20,3 miliardy korun). Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku, kdy vydělala 325 milionů eur, jde o nárůst o 157 procent. Celkové provozní výnosy skupiny se zvýšily o 28 procent na 2,35 miliardy eur. Vyplývá to z hospodářských výsledků, které PPF zveřejnila.
Největší podíl na výsledcích měly telekomunikace a finanční služby. Telekomunikační divize zvýšila provozní zisk EBITDA z loňské jedné miliardy na 1,12 miliardy eur, mimo jiné díky výsledkům na českém i zahraničních trzích. Ještě výraznější meziroční změnu zaznamenal finanční sektor, jehož čistý zisk vzrostl téměř pětinásobně na 301 milionů eur. PPF tento vývoj spojuje se svým zaměřením na evropské trhy.
Výrazně se zlepšilo také hospodaření strojírenské Škoda Group. Díky rostoucímu objemu zakázek dosáhla podle PPF rekordního výsledku a celý strojírenský segment vykázal čistý zisk 60 milionů eur, zatímco před rokem činil pouze pět milionů. Nemovitostní divize vydělala 75 milionů eur, k čemuž přispěl mimo jiné prodej podílu v londýnském hotelovém aktivu. Mediální segment vykázal provozní zisk OIBDA 140 milionů eur, meziročně o milion eur více.
PPF se přesunula z Nizozemska do Česka
„Do roku 2026 vstoupila PPF s jasným cílem dále rozvíjet své klíčové oblasti podnikání při zachování silné finanční pozice. Výsledky za první pololetí potvrzují přínos našeho diverzifikovaného portfolia a dlouhodobé investiční strategie skupiny,“ uvedla Kateřina Jirásková, jedna ze dvou generálních ředitelů PPF. Vlastní kapitál skupiny se od konce loňského roku zvýšil z 11,8 na 12,6 miliardy eur, zatímco celková aktiva ke konci června dosahovala 42,1 miliardy eur. Jde zároveň o první pololetní výsledky zveřejněné po dokončení přesunu sídla PPF z Nizozemska do České republiky letos v dubnu.
V říjnu dokončilo konsorcium společností FedEx, Advent International, A&R Investments a PPF převzetí evropské logistické firmy InPost, v němž česká skupina drží desetiprocentní podíl. Během léta se PPF dohodla s americkou společností Live Nation na společném provozování pražské O2 areny, O2 universa a Fora Karlín.