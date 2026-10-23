Moneta vydělala 5,5 miliardy korun. Zlepšila výhled a chystá štědré dividendy
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- Čistý zisk Monety Money Bank za první tři čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostl o 12,7 procenta na 5,5 miliardy korun.
- Provozní výnosy se zvýšily o 8,2 procenta na 11,2 miliardy korun.
- Neauditované konsolidované finanční výsledky oznámila v pátek banka v tiskové zprávě.
Banka navýšila celoroční výhled čistého zisku o 500 milionů korun na 7,1 miliardy korun. Na dividendy nadále vyčleňuje 90 procent čistého zisku za letošní rok, ke konci září to bylo přibližně pět miliard korun. „K výsledku přispěl zejména vyšší čistý úrokový výnos podpořený silným růstem úvěrového portfolia, vyšší čistý výnos z poplatků a provizí a stabilní provozní náklady," uvedla banka.
Čistý úrokový výnos se za tři čtvrtletí meziročně zvýšil o 9,7 procenta na osm miliard korun. Čistá úroková marže stoupla na 2,1 procenta. Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 6,1 procenta na 2,7 miliardy korun. „Z toho provize od třetích stran meziročně vzrostly o 16,6 procenta a činily 1,8 miliardy korun, zejména díky distribuci investičních produktů," uvedla banka.
Největší akcionář je PPF
Celkové provozní náklady zůstaly podle banky v souladu s očekáváním stabilní na úrovni 4,2 miliardy korun. Náklady na zaměstnance vzrostly o 5,7 procenta na dvě miliardy korun a regulatorní poplatky se zvýšily o 8,7 procenta na 212 milionů korun. Tento nárůst kompenzoval pokles odpisů hmotného a nehmotného majetku a snížení správních nákladů.
Konsolidovaná bilanční suma skupiny Moneta se k 30. září meziročně zvýšila o pět procent na 524 miliard korun. Tento růst podle banky podpořilo jak zvýšení klientských úvěrů, tak i vkladů.
Celkové úvěrové portfolio meziročně vzrostlo o 10,4 procenta na téměř 318 miliard korun, přičemž objem nově poskytnutých úvěrů se zvýšil o 39,2 procenta. Celkový objem klientských vkladů stoupl o 4,5 procenta na 452 miliard korun.
Moneta Money Bank je jednou z největších firem obchodovaných na pražské burze. Jejím největším akcionářem je finanční skupina PPF. Dříve usilovala o spojení Monety se svou skupinou Air Bank, plán ale padl. Počet klientů Monety zůstává stabilní, ke konci září činil zhruba 1,6 milionu.