T-Mobile v Česku vydělal 11 miliard. Provozní zisk roste díky tarifům a hladu po datech
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- Operátor T-Mobile za první tři čtvrtletí zvýšil provozní zisk o 9,5 procenta na 11,1 miliardy korun při nárůstu tržeb na 24,4 miliardy korun.
Přestože celkový počet klientů mírně klesl kvůli propadu předplacených karet, počet lukrativnějších tarifních zákazníků stoupl na 4,18 milionu a spotřeba mobilních dat vyskočila o téměř čtvrtinu.
Firma pokračuje v masivních investicích do infrastruktury, které letos dosáhnou 4,4 miliardy korun, a na zákaznické péči nasazuje umělou inteligenci.
Operátor T-Mobile zvýšil za tři čtvrtletí meziročně provozní zisk o 9,5 procenta na 11,085 miliardy korun. Tržby vzrostly o 3,4 procenta na 24,4 miliardy korun. Firma to dnes oznámila v tiskové zprávě.
Celkový počet zákazníků firmě meziročně klesl o 0,9 procenta na 6,571 milionu. Z toho bylo 4,182 milionu tarifních klientů, což je naopak nárůst o 1,5 procenta. Spotřeba dat v mobilní síti stoupla o 23,4 procenta.
Pozitivní vývoj podle společnosti podpořily především pokračující zájem zákazníků o konvergované služby a stabilní zákaznická báze, a to navzdory více než osmiprocentnímu poklesu uživatelů předplacených karet.
„Objem našich investic do sítí a síťové infrastruktury letos dosáhl již 2,4 miliardy korun a do konce roku plánujeme investovat další dvě miliardy korun. Zásadní jsou ale také investice do zákaznické péče a technologických řešení, která lidem šetří čas a přinášejí jim konkrétní hodnotu. Příkladem je AI řešení Spriklr, které jsme nasadili v našem zákaznickém centru a díky němuž se výrazně zkracuje řešení některých požadavků,“ uvedla generální ředitelka T-Mobile Czech Republic a Slovak Telekom Melinda Szabó.
Podle měření Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) pokrývá operátor 5G mobilním signálem aktuálně 99,4 procenta populace.
Jedním z nejvýraznějších posunů v zákaznické nabídce bylo rozšíření výkupu telefonů do celé prodejní sítě. Službu T-Mobile nejprve v červnu ověřil na 20 vybraných prodejnách, kde si jen během pilotního provozu vyměnilo telefon více než tisíc zájemců.
T-Mobile je součást skupiny Deutsche Telekom. Na českém trhu působí 30 let.