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Vydělávat začala už ve 13 letech. Česká Miss World teď investovala miliony do vlastního projektu

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FLOW: Aplikace Money Monsters je jednou z nejstahovanějších na internetu, teď plánuju tour po školách, říká Miss World Pyszková | Zdroj: e15
FLOW: Aplikace Money Monsters je jednou z nejstahovanějších na internetu, teď plánuju tour po školách, říká Miss World Pyszková
Krystyna Pyszková v pořadu FLOW
Krystyna Pyszková v pořadu FLOW
Krystyna Pyszková v pořadu FLOW
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Veronika Jonášová
Veronika Jonášová
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  • Česká Miss World Krystyna Pyszková investovala do vývoje aplikace na finanční vzdělávání dětí stovky tisíc až miliony korun.

  • Aplikace Money Monsters se krátce po spuštění dostala mezi nejstahovanější vzdělávací aplikace v Česku, nyní s ní Pyszková plánuje vyrazit do škol.

  • Modelka v pořadu FLOW promluvila také o mateřství, návratu do práce po porodu a kritice, které kvůli tomu čelila.

Druhá česká vítězka soutěže Miss World Krystyna Pyszková se po zisku korunky nespokojila pouze s modelingem. Kromě nadace Pyszko Foundation v září po dvou letech uvedla se svým týmem na trh interaktivní mobilní aplikaci Money Monsters. Ta má děti a dospívající naučit zacházet s penězi. Technologickou stránku svěřila vývojářskému studiu STRV a odborné vedení převzal známý ekonom Dominik Stroukal. 

Poslechněte si nejnovější epizodu FLOW i ve své oblíbené podcastové aplikaci nebo na YouTube  

„Nechtěla jsem, aby obrovská vlna viditelnosti vyšuměla do prázdna. Titul Miss World mi otevřel dveře a umožnil vydělat kapitál, který jsem se rozhodla investovat do vzdělávání. Do aplikace jsem vložila stovky tisíc až miliony korun z vlastních peněz,“ vysvětluje Pyszková v pořadu FLOW. 

Pyszková říká, že zájem o aplikaci ji potěšil. Hned v prvních týdnech po uvedení na trh se aplikace vyhoupla na čtvrté místo mezi nejstahovanějšími bezplatnými vzdělávacími aplikacemi v Česku. Podle modelky uživatelé v aplikaci dokončili už přes jedenáct tisíc lekcí. Aplikace využívá vstupní test, který obsah přizpůsobí věku uživatele – nejlépe zatím podle ní funguje u cílové skupiny od 14 do 16 let. 

Co se dozvíte v nejnovější epizodě FLOW:

🟠 Jak si aplikace stojí po prvních týdnech a podle čeho úspěch měří ona sama

🟠 Pro jak staré uživatele je Money Monsters a co ukázalo testování

🟠 Proč si jako Miss vybrala právě finanční gramotnost, a ne obvyklejší téma

🟠 Jak bude vypadat tour po školách a kolik škol se už ozvalo samo

🟠 Proč jsou na tom podle ní hůř ženy a děti ze sociálně slabších rodin

🟠 Jak chce o penězích mluvit s vlastní dcerou a odkdy

🟠 Co jí titul Miss World otevřel a kde jí naopak zavřel dveře

Miss ve třídě funguje

Z čistě digitálního světa se projekt nyní přesouvá do praxe. „V prosinci startujeme tour po českých školách a naplno ji rozjedeme na začátku nového roku. Chceme navštívit školy v každém kraji. Těší mě, že se nám ředitelé a pedagogové ozývají sami,“ říká Pyszková s tím, že její popularita u dětí funguje jako přirozený zachytávač pozornosti. Titul miss prostě funguje a dokáže děti připoutat i k tématu, které není na první pohled tak atraktivní, jako je finanční gramotnost. 

Krystyna Pyszková

Krystyna Pyszková je Miss World 2024, modelka a zakladatelka Pyszko Foundation, kterou založila v roce 2023 a která se věnuje vzdělávání, finanční gramotnosti a podpoře lidí se znevýhodněním. Pochází z Třince z rodiny potomků slezských Goralů a doma mluví nářečím „po našemu". Modelingu se věnuje od třinácti let, pomáhala v místní škole v Tanzanii a dnes dokončuje studium se zaměřením na business v Rakousku, závěrečnou práci píše o finanční gramotnosti. Loni se jí narodila dcera Aurora.

Dlouhodobým cílem je dostat aplikaci do oficiálních výukových sylabů i za hranice – prvním zahraničním trhem má být Slovensko. 

Mateřství a ostré hejty

Kromě řízení svého projektu Pyszková vychovává roční dceru Auroru, studuje byznys na univerzitě v Rakousku a pokračuje v modelingu. Rychlý návrat k práci po porodu ale v konzervativním českém prostředí vyvolal i vlnu kritiky. „Negativní komentáře filtruju. Pro mě je práce způsob, jak dobít energii a nebýt izolovaná doma,“ vysvětluje modelka a filantropka, která se ráda vrací do rodného Třince, kde pochází z rodiny goralských předků, se kterými dodnes mluví tradičním slezským nářečím. 

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

(00:00) Money Monsters: jak si aplikace stojí po spuštění

(02:29) Pro koho je určená a kdo ji stavěl

(07:48) Kolik stála a z čeho ji financovala

(09:09) Proč si vybrala finanční gramotnost

(11:31) Tour po školách a zapojení pedagogů

(16:01) Děti a peníze, ženy a peníze, a proč je to tabu

(21:40) Mateřství, práce a kritika, které čelí

(26:50) Co titul Miss World otvírá a co zavírá

(30:09) Nadace, modeling, škola v Rakousku a Třinec

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