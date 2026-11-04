Dr. Max pobláznil investory, za 24 hodin mu svěřili miliardy. Za ten výnos bych do toho nešel, říká expert
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- Český dluhopisový trh zažil událost, která v moderní finanční historii nemá mnoho vzorů.
Za mimořádným úspěchem stojí značka, která si mezi drobnými investory vybudovala téměř kultovní postavení.
Experti však upozorňují na rizika, která mohou investoři v záplavě nadšení přehlížet.
Moderní dějiny českých finančních trhů nepamatují zas tak moc parádiček, při kterých se firmám podařilo bleskově upsat velký balík akcií nebo bondů. Ano, v roce 2020 se Pilulce na vrcholu slávy e-commerce podařilo bleskově upsat akcie za více než 300 milionů korun. Podcaster Vojta Žižka loni potřeboval pro získání stovky milionů na svůj realitní projekt 49 hodin. Populární investiční skupina Pale Fire týmu kolem Jana Barty pak letos dokázala prodat bondy za 750 milionů během jediného dne. Ale 3,5 miliardy za 24 hodin?
Existuje brand, který v Česku silně rezonuje jak u retailové klientely trpící zrovna nachlazením a teplotou, tak u drobných investorů prahnoucích po pravidelném výnosu. Značka, na kterou držitelé větší porce volných úspor už léta reagují jako kancelářské sponky na přítomnost magnetu. Řetězec, který budí mezi investorským publikem nadšení až téměř na hranici obyčejné racionality. Brand, který bude od listopadu Čechům spravovat už kolem 11 miliard úspor.
Pilotní díl seriálu, kterak si podmanit český investorský retail, předvedl lékárenský řetězec už v okamžiku doznívající tuzemské inflační éry v Česku v prosinci 2023. Tehdy vyrazil Dr. Max za drobnými investory poprvé, a to s pětimiliardovou emisí dluhopisů, ve které investorům nabídl roční výnos 8,5 procenta, který tehdejším kupcům naskočí ještě v roce 2028. Tím nastartoval doposud hladce fungující dluhopisový stroj, který o sobě dal hlasitě vědět opět letos na podzim.
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