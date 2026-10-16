Každý Čech dluží v přepočtu 356 tisíc korun. Státní dluh vystoupal na nový rekord
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Český státní dluh za první tři čtvrtletí vzrostl o téměř 205 miliard korun na rekordních 3,882 bilionu korun.
Na každého obyvatele Česka tak teoreticky připadá dluh přes 356 tisíc korun.
Jen na obsluhu státního dluhu by letos mělo podle ministerstva financí padnout 110 miliard korun.
Český státní dluh za první tři čtvrtletí letošního roku vzrostl o 204,6 miliardy korun na rekordních 3,882 bilionu korun. Ve čtvrtletní zprávě o řízení státního dluhu to v pátek uvedlo ministerstvo financí. Na každého Čecha tak teoreticky připadá dluh 356.046 korun. Míra zadlužení na konci třetího čtvrtletí dosáhla 43,9 procenta hrubého domácího produktu (HDP), když na počátku roku činila 42,9 procenta HDP.
Za zvýšením státního dluhu stojí podle ministerstva především prodej státních dluhopisů kvůli pokrytí splátek dluhu a průběžnému krytí schodku státního rozpočtu. Na konci září činil rozpočtový deficit 194,5 miliardy korun.
Státní dluh se blíží čtyřem bilionům korun
Podle červencové aktualizace Strategie financování a řízení státního dluhu by se měl dluh do konce roku zvýšit na 3,991 bilionu korun. Míra zadlužení by měla dosáhnout 44,4 procenta HDP.
Čisté výdaje na obsluhu státního dluhu dosáhly za první tři čtvrtletí 74 miliard korun. Za celý rok by podle ministerstva měly dosáhnout 110 miliard korun po loňských 98,1 miliardy korun. Výdaje na obsluhu dluhu rostou s ohledem na jeho rostoucí objem. K jejich růstu přispívá i globální zvyšování výnosů státních dluhopisů.
Jen úroky a další náklady na dluh spolknou miliardy
České státní dluhopisy mají průměrnou dobu splatnosti 6,2 roku. Je to blízko strategického cíle ministerstva financí, který je stanoven na 6,5 roku. Zhruba dvě pětiny českých státních dluhopisů drží domácí banky, asi 28 procent zahraniční investoři. České domácnosti mají v držení pět procent státních dluhopisů. Jejich podíl vzrostl s červencovou emisí Dluhopisů Republiky, na konci prvního pololetí byl 3,1 procenta.
Státní dluh je tvořen dluhy vlády a vzniká především hromaděním schodků státního rozpočtu. Financován je pokladními poukázkami, státními dluhopisy, přímými půjčkami nebo půjčkami od Evropské investiční banky.