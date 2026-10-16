Pražský kancelářský trh zamrzl. Firmy chtějí moderní budovy, starší ztrácejí na atraktivitě
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- Neobsazenost kanceláří v Praze se drží na 5,8 procenta, nájemné v prémiových budovách v centru má dosáhnout 32 eur za metr čtvereční.
- Firmy hledají kvalitní prostory s dobrou dopravní dostupností a službami.
- Starší kancelářské budovy čekají investice do modernizace, případně změna využití.
Pražský kancelářský trh vykazuje zdánlivě příznivá čísla. Neobsazenost je nízká a nájemné v prémiových budovách roste. Přesto je podle Kamily Breen ze společnosti Cushman & Wakefield trh zamrzlý. „Kdo nezná pražský trh a vzal by si jen náš kvartální report, viděl by obrovský objem poptávky a velkou výstavbu. Ve skutečnosti je ale trh opravdu zamrzlý,“ uvedla Breen na REsummit Brunch.
Její slova doplnil Daniel Melzer, Leasing and Sales Manager z J&T Real Estate: „Nabídka i poptávka jsou mnohem selektivnější. Co se týče kancelářských budov, nájemci jsou vybíravější. Stejně tak developeři.“ Oba vystoupili v panelu Trh kancelářských nemovitostí, který moderoval zástupce šéfredaktora e15 Jan Novotný.
Karlín láká, rozhoduje ale i dopravní dostupnost
Jednou z nejžádanějších kancelářských lokalit zůstává pražský Karlín. Podle Daniela Melzera zde poptávka kolísá, ale jakmile se objeví několik větších nájemců, situace se rychle mění. J&T Real Estate zde nyní uvádí na trh osmou kancelářskou budovu. Podle Melzera žádná ze sedmi předchozích aktuálně nenabízí volné kancelářské prostory k pronájmu.
Firmy při výběru kanceláří stále více zohledňují nejen cenu a kvalitu budovy, ale také dostupnost veřejné dopravy a služby v okolí. Důležité jsou restaurace, obchody, zdravotnická zařízení nebo školky. Moderní kanceláře nabízejí také odpočinkové zóny, kolárny či sprchy. „Kvalitní zaměstnanec má dnes v Praze na výběr. Když posuzuje dvě podobné nabídky, právě tyto věci mohou rozhodnout,“ tvrdí Melzer. Na to navázala i Kamila Breen, která dala za příklad Smíchov City, kde bude dopravní uzel, nebo Pankrác, kde se staví linka metra D. „To jsou lokality, které budou hrát prim i v dalších letech.“
Starší budovy čekají změny
Rozdíly mezi moderními kancelářskými projekty a staršími budovami se podle obou odborníků prohlubují. Firmy stále častěji vyhledávají nové prostory v atraktivních lokalitách, zatímco majitelé starších objektů musejí řešit jejich budoucnost. Jednou z možností je modernizace, další pak změna využití, například přeměna kanceláří na bytové jednotky. Takové úpravy ale nejsou jednoduché.
Výstavba neznamená dostatek volných kanceláří
V Praze je nyní ve výstavbě přibližně 309 tisíc metrů čtverečních kancelářských prostor. Další výstavbu brzdí vysoké náklady, drahé pozemky a zdlouhavé povolovací procesy. Developeři proto pečlivě zvažují, zda se jim nové projekty vyplatí. U některých mohou vyčkávat na předem sjednané nájemní smlouvy.
Breen upozornila, že v přípravě je přibližně 400 tisíc metrů čtverečních kanceláří. Není však jisté, kolik projektů se skutečně podaří uskutečnit. Podle ní bude pro další vývoj trhu zásadní především to, zda se Praze podaří přilákat nové nájemce.