Hybridní strategie drží Toyotu nad vodou. Tržby i provozní zisk rostou, čínská konkurence ale tlačí na marže
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- Japonské automobilce Toyota klesl ve druhém finančním kvartálu čistý zisk o 18,5 procenta na 759,4 miliardy jenů, provozní zisk však díky rekordně slabému jenu a růstu tržeb vyskočil o třetinu na 1,13 bilionu jenů.
Globální jednička sice vylepšila celoroční výhled čistého zisku na 3,57 bilionu jenů, v meziročním srovnání však stále počítá s poklesem kvůli rostoucím nákladům na materiál a tvrdému tlaku čínské konkurence.
Zatímco rivalové odepisují miliardy z čistě elektrických investic, Toyotě se vyplácí sázka na hybridní modely, které jí zajišťují stabilní pozici na klíčovém americkém trhu.
Japonské automobilce Toyota Motor klesl ve druhém čtvrtletí finančního roku čistý zisk meziročně o 18,5 procenta na 759,4 miliardy jenů (JPY; 103,6 miliardy korun). Výsledky výrazně zaostaly za očekáváním analytiků, zejména kvůli dražšímu materiálu a dalším faktorům. Největší automobilka na světě podle počtu prodaných aut ale díky silné poptávce po hybridních vozech a slabému jenu zlepšila celoroční výhled. Toyota to oznámila v dnešní tiskové zprávě.
Tržby za tři měsíce do konce září se zvýšily o 8,6 procenta na 13,4 bilionu JPY. Podpořil je růst prodeje v Japonsku a v Evropě a stabilizace v Severní Americe. Výsledkům pomáhá také slabý jen, který v létě klesl vůči dolaru na nejnižší úroveň zhruba za 40 let. Za slabou domácí měnou stojí rozdíl mezi úrokovými sazbami v Japonsku a v USA, vysoké ceny ropy a obavy, že výdajové plány premiérky Sanae Takaičiové ještě více zvýší už tak obrovský japonský dluh.
Provozní zisk se zvýšil o 34 procent na 1,13 bilionu JPY. Byl to první růst za šest čtvrtletí. Analytici čekali zisk 992 miliard jenů.
Zlepšení výhledu
Firma také zlepšila výhled na současný finanční rok 2027, který skončí v březnu. Nyní očekává čistý zisk 3,57 bilionu JPY, zatímco srpnová prognóza počítala se ziskem 3,25 bilionu JPY. Ve srovnání s předchozím rokem to však stále představuje pokles, a to o 7,2 procenta. Může za to silná konkurence čínských firem na domácím trhu i v zahraničí. Výhled rovněž zaostal za odhadem analytiků v anketě agentury Bloomberg.
Na rozdíl od jiných tradičních automobilek, které vše vsadily na elektromobily a pak musely odepsat miliardy dolarů z investic, když poptávka po elektromobilech oslabila, se Toyota soustředila především na zdokonalování technologie benzinově-elektrického hybridního pohonu. Tu před desítkami let proslavila modelem Prius. Tato strategie se ukázala jako důležitá pro schopnost udržet si podíl na svém hlavním trhu, kterým jsou Spojené státy. Jinde totiž čelí hrozbě od rychle se rozvíjejících čínských výrobců elektromobilů.