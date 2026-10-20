Účetnictví v Excelu a papírové účtenky jsou přežitek. Firemní dopravu promění digitalizace i carsharing, říká manažerka Boltu
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- Příspěvek na dopravu je jedním z nejžádanějších benefitů, přesto ho v Česku nabízí necelých 14 procent firem.
- Digitalizace správních procesů a carsharing dokážou ušetřit minimálně pětinu administrativních nákladů.
- České firmy mnohdy spoléhají na tabulky a hromady papírových účtenek, přitom automatizace dnes zabere pár minut, říká obchodní manažerka Bolt for Business Gauhar Alibayeva
Služební cesty, zjišťování logistiky i vykazování jízd představují pro řadu společností značnou finanční i časovou zátěž. Přestože zaměstnanci v Česku vynakládají na dopravu do práce průměrně více než tisíc korun měsíčně, jak vyplývá z průzkumu společnosti Bolt, zaměstnavatelé na tento okruh příspěvků stále nahlížejí s opatrností.
„Příspěvek na dopravu patří v Česku mezi tři nejoceňovanější benefity a dvě třetiny lidí by kvůli němu zvažovaly změnu práce. Přesto ho nabízí jen necelých 14 procent firem. Vnímanou překážkou bývá složitá administrativa i chybějící daňové zvýhodnění,“ vysvětluje Gauhar Alibayeva, obchodní manažerka platformy Bolt for Business pro Českou republiku.
Klíčem k úsporám je automatizace
Mnoho firem primárně řeší, zda budou samotné jízdy či pronájmy vozů levnější. Největší úspora však podle Alibayevy leží v odstranění papírování, cestovních příkazů a knih jízd, do kterých bývají zapojené celé týmy, od HR přes účetní až po manažery.
„Na sociálních sítích se neustále mluví o umělé inteligenci, ale realita ve firmách bývá jiná. Zaměstnanec po 15 služebních cestách za měsíc ručně přepisuje účtenky do Excelu. Přitom automatizované řešení dokáže ušetřit minimálně 20 procent administrativních nákladů. Propojení firemního účtu s HR systémy dnes zabere 15 minut a správa zaměstnanců pak probíhá zcela automaticky,“ popisuje Alibayeva.
Kdy se vyplatí opustit vlastní flotilu
Platformu v České republice od roku 2020 využívá přes 4 000 firem a přibližně 24 tisíc zaměstnanců. Vedle velkých společností z oblasti výroby, médií či automotive po ní stále častěji sahají i menší agentury. Značná část z nich začíná přemýšlet o náhradě vlastního vozového parku carsharingem.
„Pokud má firma obchodníka, který stráví v autě celý den, carsharing se nevyplatí. Pokud ale zaměstnanec najede méně než 10 tisíc kilometrů ročně, je sdílené auto jednoznačně výhodnější. Vlastnictví vozu obnáší fixní leasing, pojištění a správu. U carsharingu odpadá tankování, servis i parkování. Firmy nejčastěji volí postupný přechod, kdy v pilotní fázi nahradí carsharingem například čtvrtinu flotily,“ říká Alibayeva s tím, že výjimkou nejsou ani střední firmy či lokální pobočky, které na sdílené vozy přešly ze sta procent.
Chystá se skok v elektromobilitě i nový Bolt Bus
Výrazné proměny zažívají i samotné typy přepravy. Kromě meziročního padesátiprocentního nárůstu letištních transferů, kterých Bolt v Česku realizuje zhruba 179 tisíc ročně, roste zájem o udržitelnou mobilitu.
„Na západních trzích, jako je Nizozemsko nebo Německo, zákazníci preferují elektrickou kategorii aut nesrovnatelně více. V Česku tento požadavek často vychází z ESG cílů nadnárodních mateřských společností. Zásadní impuls však přinesou plánované změny v Evropské unii k roku 2030, kdy firemní vozy se spalovacími motory ztratí daňová zvýhodnění,“ upozorňuje Alibayeva s tím, že to firemní dopravu u nás zásadně promění.
Gauhar Alibayeva
Působí jako obchodní ředitelka (Country Sales Manager) platformy Bolt for Business pro Českou republiku. Dlouhodobě se zaměřuje na rozvoj B2B služeb, digitalizaci firemní přepravy, implementaci udržitelné mobility (ESG) a rozšiřování nových služeb jako Bolt Drive či firemních autobusových linií na českém trhu.
Dalším krokem v rozšiřování služeb na české platformě je chystaný projekt Bolt Bus, který má do konce roku odstartovat v pilotním provozu v Praze a okolí. Společnost ním reaguje na poptávku výrobních závodů a továren, které potřebují v konkrétních časech dopravit desítky až stovky zaměstnanců. V nabídce budou ve spolupráci s partnerskými flotilami minibusy i velké zájezdové autobusy.
„Firmy tak získají možnost řešit veškeré přepravní potřeby na jediné platformě bez nutnosti uzavírat další smlouvy,“ uzavírá Gauhar Alibayeva z Bolt for Business.
Co si Gauhar Alibayeva myslí o stávajícím nastavení zaměstnaneckých benefitů v Česku a jaké administrativní překážky nejčastěji brání firmám v nabídce příspěvků na dopravu? Pro koho a proč je výhodný přechod z vlastních vozových parků na carsharing a jak se k udržitelným flotilám staví evropská legislativa? Celý rozhovor s obchodní manažerkou Bolt for Business si poslechněte v novém díle Business clubu e15.