Chytré hodinky fungují jako profesionální tlakoměr. Nově změří tlak i po sportu
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Chytré hodinky se posouvají zase o krok blíž ke zdravotnickým přístrojům. Nové Huawei Watch D3 měří krevní tlak pomocí miniaturní nafukovací manžety přímo na zápěstí. Hodinky podporují také 24hodinové monitorování tlaku a nově také měření před sportovní zátěží a po ní.
Měření krevního tlaku patří k funkcím, u kterých chytré hodinky narážejí na výrazně vyšší nároky než při běžném sledování tepu nebo pohybu. Huawei Watch D3 proto nespoléhají jen na optické senzory, ale využívají miniaturní nafukovací manžetu integrovanou přímo v řemínku. Principem se tak přibližují klasickému tlakoměru, jen v podstatně menším provedení.
Tlak změří přímo na zápěstí
Při měření se manžeta nafoukne a vytvoří potřebný tlak na zápěstí. Naměřené hodnoty pak vyhodnocuje přesný senzor spolu s adaptivním algoritmem. Tento způsob měření získal evropskou certifikaci podle nařízení o zdravotnických prostředcích MDR.
Oproti předchozímu modelu Huawei upravil také samotnou konstrukci. Hodinky jsou lehčí a tenčí, takže se lépe hodí i pro delší nošení a pravidelné měření v průběhu dne i noci.
Jedno měření neukáže, co se děje během dne
Krevní tlak se během dne přirozeně mění a jednotlivá měření proto zachycují pouze konkrétní okamžik. Podrobnější přehled nabízí 24hodinové ambulantní monitorování ABPM, které zaznamenává hodnoty opakovaně během dne i spánku.
Přes den lze u Huawei Watch D3 nastavit intervaly měření podle potřeby nebo tlak zkontrolovat manuálně. V noci probíhá měření automaticky a s tišším nafukováním, aby co nejméně rušilo spánek. Výsledkem je přehled o tom, jak se tlak mění v delším časovém úseku. Naměřená data lze navíc exportovat do reportu, který může uživatel následně sdílet se svým lékařem.
Co s tlakem dělá fyzická zátěž
Novinkou je samostatné měření krevního tlaku před fyzickou aktivitou a po jejím ukončení. Tlak na zátěž reaguje a jeho vývoj během cvičení a po něm se může výrazně lišit. Huawei Watch D3 tak rozšiřují běžnou kontrolu v klidovém režimu o možnost sledovat reakci organismu také v souvislosti s pohybem.
Zdravotní přehled během jedné minuty
Krevní tlak je jen jednou z hodnot, se kterými Huawei Watch D3 pracují. Funkce Health Glance dokáže přibližně během jedné minuty vytvořit přehled až jedenácti zdravotních ukazatelů, včetně srdečního tepu nebo okysličení krve.
Dlouhodobější vývoj sleduje Health Insights, která propojuje naměřené hodnoty s údaji o spánku a pohybu. Nově do tohoto přehledu zahrnuje také data o krevním tlaku, takže lze jejich změny sledovat v širších souvislostech.
Přehled o vybraných údajích lze prostřednictvím Health Community sdílet také s členy rodiny. Systém může při zaznamenané odchylce odeslat upozornění, takže nejde jen o vlastní kontrolu, ale i o možnost mít základní přehled o zdravotních datech blízkých.
Souvislosti ukáže až delší sledování
Jednotlivá měření sama o sobě ukazují jen část toho, co se s organismem během dne děje. Větší význam proto získávají ve chvíli, kdy je možné sledovat jejich vývoj v čase a porovnat je s dalšími údaji, například o spánku nebo fyzické aktivitě.
Právě na tomto principu staví Huawei Watch D3. Vedle samotného měření umožňují pracovat s dlouhodobějšími trendy a spojovat různé zdravotní ukazatele do přehlednějšího celku. Hodinky nenahrazují lékařské vyšetření, mohou ale nabídnout podrobnější přehled o změnách, které se během běžného dne odehrávají.
Dostupnost a cena
Huawei Watch D3 pořídíte na oficiálním e-shopu Huawei a u vybraných partnerů Alza a Datart. Hodinky pořídíte za cenu 10 999 Kč. Od 15. října do 29. listopadu lze hodinky zakoupit se slevou 10 %.