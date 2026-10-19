Darovat plazmu se dá i mimo velká města. Třeba v Kladně nebo v Táboře
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Odběrová centra fungovala dlouho hlavně v krajských městech. Dnes jich má například jen UNICAplasma 8. Patří mezi ně Praha, Ostrava, Český Těšín, Frýdek-Místek, 2 pobočky v Českých Budějovicích, a mezi žádané lokality patří také Kladno a Tábor.
Poptávka po lécích vznikajících z krevní z plazmy stoupá. Vyrábějí se z ní imunoglobuliny pro pacienty s vrozenými poruchami imunity, srážecí faktory pro hemofiliky nebo albumin pro popálené. Jenže krevní plazmu nelze vyrobit laboratorně, jediným zdrojem zůstávají dobrovolní dárci. Na roční léčbu jednoho pacienta může být potřeba dokonce až 1 000 odběrů.
Jenže dojíždět kvůli darování krevní plazmy přes půl kraje je pro mnoho lidí obtížné, naštěstí to už není většinou potřeba. Kde všude můžete darovat?
Darování plazmy v Kladně: přímo v OC Central
Kladeňáci dříve jezdívali darovat do Prahy, dnes je situace jednodušší.
Kladenské odběrové pracoviště sídlí v obchodním centru Central na adrese Petra Bezruče 3388. Otevřeno má od pondělí do pátku 7:00 až 19:00 a v sobotu 7:30 až 17:00, odběr se tedy dá stihnout před prací i po ní. Darování plazmy přímo v Kladně dává smysl i lidem z okolních obcí.
Darování plazmy v Táboře: kousek od Křižíkova náměstí
Jihočeské centrum stojí na nám. F. Křižíka 2881, pár minut od zastávek U reálky a Na parkánech. Otevírací doba je ve všední dny 7:00 až 18:00, v sobotu 8:00 až 13:00. Darovat plazmu v Táboře mohou také například dárci ze Soběslavi, Sezimova Ústí nebo Bechyně, kteří to dříve mířili do Českých Budějovic.
Kde se nachází další dárcovská centra: Praha, Ostrava, Frýdek-Místek, Český Těšín, České Budějovice
Kromě Kladna a Tábora můžete zajet na odběr do těchto měst:
- Praha 6: Centrum naleznete v budově BLOX na Evropské 11, pár minut chůze od metra Dejvická.
- Ostrava: Adresa je Horní 266/73 v Hrabůvce. Jen u tamní fakultní nemocnice je registrováno zhruba 10 000 aktivních dárců krve, plazma je pro řadu z nich přirozené pokračování.
- Frýdek-Místek: Dárcovské centrum se nachází na 8. pěšího pluku 85, kousek od centra města.
- Český Těšín: Zamiřte na adresu Bezručova 2137/17, je skvěle dostupná autem i hromadnou dopravou.
- České Budějovice: Nachází se zde hned 2 pracoviště, na Prachatické 1658/2b a v OC Globus.
Jak odběr krevní plazmy funguje
Darovat může zdravý člověk od 18 do 65 let (prvodárci do 59 let včetně) s hmotností nad 50 kg. Vezměte si doklad totožnosti a kartičku pojištěnce. Den předem vypijte 2 až 3 litry vody a vynechte tučná jídla i alkohol, po nich se plazma zakalí a k výrobě léků se už nehodí.
Samotný odběr trvá zhruba 45 minut a strávíte ho vsedě v křesle. Prvodárce čeká navíc registrace a vstupní prohlídka u lékaře, s první návštěvou proto počítejte zhruba hodinu a půl. Za každý úspěšný odběr náleží finanční náhrada 1 000 Kč, poprvé dostanete zálohu 500 Kč a zbývajících 500 Kč při druhé návštěvě.
Termín si zarezervujete online, přes mobilní aplikaci nebo telefonicky. Nejbližší centrum a volné termíny najdete na webu UNICAplasma.
Zdroje:
- Vyhláška č. 143/2008 Sb., o lidské krvi
- Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP – transfuznispolecnost.cz
- UNICAplasma – unicaplasma.cz