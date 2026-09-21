Future of Mobility v praxi: Gebrüder Weiss podporuje české studenty při hledání nových řešení pro elektromobilitu
Mezinárodní logistická a přepravní společnost Gebrüder Weiss dlouhodobě hledá nové cesty k udržitelnější dopravě a podporuje také mladé technické talenty. Letos se proto zapojila do projektu studentského týmu Green Gliders z Fakulty dopravní ČVUT v Praze, který vyvinul nový elektromobil pro mezinárodní soutěž Shell Eco-marathon. Společnost týmu poskytla také zázemí ve svém areálu v Jenči u Prahy, kde studenti mohli před závodem poprvé kompletně otestovat nový vůz.
Podpora týmu Green Gliders je součástí iniciativy Future of Mobility společnosti Gebrüder Weiss, která podporuje technologie udržitelné dopravy a inovativní koncepty mobility. Spolupráce se studenty tak propojuje praktické zkušenosti logistické společnosti s vývojem nových technologií a know-how nastupující generace odborníků.
Český tým obstál v mezinárodní konkurenci
Shell Eco-marathon patří mezi nejvýznamnější studentské inženýrské soutěže na světě. Jejím cílem je ujet co nejdelší vzdálenost s minimální spotřebou energie. Jeho historie sahá až do roku 1939 a od té doby se do něj zapojilo více než 100 tisíc studentů z více než 60 zemí světa. Letošního evropského finále se zúčastnilo téměř 120 týmů z 25 zemí Evropy, Afriky a Blízkého východu. Výsledky regionálních závodů se navíc poprvé započítávají do kvalifikace na Shell Eco-marathon Global Championship, který se uskuteční v roce 2027 v katarském Dauhá.
Cílem je ujet co nejdelší vzdálenost s minimální spotřebou energie. Tým Green Gliders se letos představil podruhé a v kategorii Prototype Battery-Electric dosáhl výrazného posunu oproti loňskému roku. Zatímco loni vůz ujel na jednu kilowatthodinu 171 kilometrů, letos to bylo 538 kilometrů. Týmu se tak podařilo více než ztrojnásobit efektivitu vozu a v evropské konkurenci dosáhnout 12. místa.
Za výrazným zlepšením stojí zásadní úpravy vozidla. Studenti snížili jeho hmotnost téměř o polovinu na pouhých 25 kilogramů a zaměřili se na aerodynamiku i efektivnější využití energie. Nový BLDC motor o výkonu 2 kW váží jen 400 gramů. Vůz navíc využívá vlastní systém řízení baterie, zdokonalenou telemetrii a lehké komponenty z karbonu či 3D tisku.
Udržitelnost jako cesta budoucí dopravy
„Studenti Green Gliders ukazují, že inovace a efektivní využití energie mají v dopravě obrovský potenciál. Podobné projekty vnímáme jako důležitý zdroj inovací pro budoucnost celého logistického oboru a zároveň jako příležitost spolupracovat s mladou generací talentů,“ uvádí Jan Kodada, obchodní a marketingový ředitel Gebrüder Weiss ČR.
Podpora podobných projektů podle něj ukazuje, že rozvoj udržitelné dopravy není pouze otázkou nových pohonů, ale důležitou roli zde hraje také práce s daty, konstrukční řešení, implementace nových technologií a především lidé, kteří budou tyto technologie dále rozvíjet. Spolupráce se studentským týmem ČVUT proto pro Gebrüder Weiss není jen podporou jejich konkrétního projektu, ale také investicí do budoucnosti dopravy a logistického oboru.
„Future of Mobility pro nás neznamená jen hledání nových technologií, ale především hledání konkrétních řešení, která mohou přispět k efektivnější a udržitelnější dopravě. Právě proto propojujeme naše zkušenosti z oblasti logistiky s pohledem studentů, kteří přinášejí nové nápady a využívají technologie, jež mohou v budoucnu ovlivnit podobu mobility. Spolupráce s Green Gliders je pro nás konkrétním příkladem toho, jak chceme tuto vizi naplňovat v praxi,“ dodává Jan Kodada na závěr.
Více o iniciativě Future of Mobility a projektech, které společnost v této oblasti podporuje, najdete zde: Shaping the Future of Mobility