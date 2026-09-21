Česko dalo zelenou teslám, které umějí řídit samy. Řidič ale musí zůstat ve střehu
- Česko umožnilo používání pokročilého asistenčního systému Tesla FSD Supervised.
- Auto díky němu zvládá část řízení samo, řidič ale musí provoz dál nepřetržitě sledovat.
- Ministerstvo dopravy rozhodlo po několikaměsíčním posuzování bezpečnosti a zkušeností z dalších evropských zemí.
Česko uznalo prozatímní evropské schválení systému Tesla FSD Supervised a umožnilo jeho používání také na tuzemských silnicích. Informovalo o tom v pondělí ministerstvo dopravy. Česko se tím připojilo k Nizozemsku a dalším pěti evropským státům, které prozatímní schválení systému již převzaly.
Rozhodnutí podle ministerstva předcházelo několik měsíců posuzování technických a provozních podkladů, konzultací s domácími i zahraničními institucemi a jednání se zástupci Tesla Europe. Úřad se zaměřoval zejména na bezpečnost, zkušenosti z dosavadního provozu a podmínky, za kterých může být systém používán. Zabýval se například dodržováním rychlostních limitů, interpretací dopravního značení, chováním systému v různých dopravních situacích nebo kontrolou pozornosti řidiče.
„Všechny nyní dostupné údaje a informace nás přesvědčily k tomu, abychom následovali příkladu Nizozemska, Belgie, Dánska a dalších zemí a tento systém zájemcům zpřístupnit. Česká republika patří mezi evropské lídry v oblasti technologií autonomního řízení. Chceme vytvářet prostor pro jejich rozvoj a postupné zavádění do provozu při zachování odpovídajícího bezpečnostního a regulačního dohledu,“ říká ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Řidič musí sledovat provoz
FSD Supervised je podle klasifikace SAE systémem úrovně 2, tedy pouze částečnou automatizací řízení. Řidič proto musí po celou dobu sledovat provoz i fungování systému a musí být připraven okamžitě převzít řízení. Odpovědnost za jízdu zůstává plně na něm. Ministerstvo uvedlo, že při rozhodování zohlednilo také zkušenosti států, ve kterých se systém již používá, a nové technické informace získané během evropských jednání.
Základem českého rozhodnutí je prozatímní schválení typu EU, které nizozemský schvalovací orgán RDW vydal 10. dubna 2026 podle nařízení EU 2018/858. Ministerstvo dopravy jej nyní uznalo podle článku 39 tohoto nařízení. Česko zároveň podle resortu podporuje další postup, který by měl vést k vytvoření společných pravidel pro používání systému FSD Supervised v Evropské unii.