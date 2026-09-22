La Dolce vita ve skleničce
Itálie má svůj styl, eleganci a jednu výjimečnou schopnost, kterou jí můžeme jen závidět, a to že dokáže proměnit obyčejný večer v malý svátek. Slunce pomalu zapadá, vzduch voní po moři a v orosené sklenici čeká něco, co chutná přesně tak, jak by italské léto chutnat mělo: Gin Malfy.
Superprémiové giny Malfy kombinují zralé citrusy z pobřeží Amalfi a ze Sicílie s aromatickými bylinkami, které rostou v olivových hájích Toskánska. Vše doplňuje křišťálově čistá alpská voda, která dodává ginu jemnou svěžest a harmonickou chuť. Stačí led, tonik a je tu la dolce vita, i když jste „jen“ na terase v centru Prahy. Nechte se i vy přenést na sluncem zalité pobřeží a vychutnejte si to nejlepší, co Itálie nabízí.
Zrozen v Itálii
Ačkoli si většina lidí gin spojuje s Británií, jeho příběh se psal i v Itálii. Ve středověku tu vznikaly jalovcové elixíry, které by dnešní barmani nazvali „craft“. Rodina Vergnano na tuhle tradici navázala a od roku 1906 v palírně v Moncalieri nedaleko Turína vyrábí gin pod značkou Malfy, a to navíc vakuovou destilací, která zachovává čerstvost chutí.
Gin Malfy se zrodil právě tam, kde citrusy dozrávají pod modrou oblohou a bylinky se suší ve stínu olivovníků. To je základ, který Malfy odlišuje od běžných ginů. Spolu s čistou alpskou vodou tvoří chuť, která vás okamžitě přenese o pár set kilometrů na jih.
Čtyři chutě, čtyři nálady
Malfy přichází hned s několika jedinečnými variantami, z nichž každá vás přenese do jiného koutu slunné Itálie. Jednotlivé příchutě mají vlastní příběh, chuť i atmosféru, všechny spojuje nezaměnitelná chuť toskánského jalovce, špetky anýzu a koriandru.
Malfy Originale je gin určený pro oslavu života. Je to osvědčená klasika, ve které se mísí ty nejlepší rostlinné složky, ručně sbíraný jalovec a citronová kůra z vyzrálých citronů spolu s piemontskou vodou a koriandrem. V Gin & Tonicu s plátkem citronu nikdy nezklame.
Malfy con Limone je letní Amalfi ve sklenici. Jemně kořeněný citrusový profil perfektně vynikne s tonikem po boku italské bruschetty s ricottovým pyré, rajčaty a čerstvou bazalkou.
Malfy con Arancia září oranžově a chutná po sladkých sicilských pomerančích a voňavém jalovci. S tonikem a plátkem pomeranče je to drink, který by neměl chybět na žádném večírku.
Malfy Rosa kombinuje růžové grapefruity a rebarboru a výsledkem je svěží, lehce nahořklý základ, doplněný jalovcem a bylinami. S tonikem nebo grepovým džusem a ozdobený plátkem grepu a snítkou rozmarýnu funguje i jako stylový aperitiv.
Malý manuál na velký Gin & Tonic
Jiří Richter, Gin Ambassador společnosti Pernod Ricard Czech Republic, má jednoduchý recept: „Kvalitní gin si zaslouží kvalitní tonik. Poměr si nastavte podle chuti, ideálně je to 1 díl ginu a 3 díly toniku. Nezapomeňte ale na led, hodně ledu.“ Proč hodně? „Dostatečné množství ledu zaručí, že si drink udrží správnou teplotu a všechny chutě se lépe snoubí a skvěle vyniknou. Čím více kostek ledu do sklenice dáte, tím méně se drink naředí, ledové kostky navíc zachovají perlivost toniku a udrží citrusy či bylinky déle čerstvé a vizuálně atraktivní. Stručně řečeno, dostatečné množství ledu zajistí, že váš Gin & Tonic bude chutný, osvěžující a plný života,“ přidává své doporučení Jiří Richter.
Ať už jste fanoušci klasiky, nebo hledáte novou podzimní obsesi, Malfy má chuť, která vás během jednoho doušku přesune do Itálie, i kdyby kolem jen cinkala tramvaj, nebouřily mořské vlny. Všechny varianty najdete na www.prestigeselection.cz.