Skončila nuda na bitcoinu. Cena divoce poskočila a překvapila i zkušené držitele
- Kurz největší kryptoměny poskočil o více než šest procent během jednoho dne.
- Část jejích držitelů už slaví konec období dlouhého cenového poklesu.
- Pokud bude dál platit oblíbená investiční poučka připomínající astrologii, to nejzajímavější bitcoin a zbytek kryptotrhu teprve čeká.
Cena největší kryptoměny pokračuje v silném růstu. Během pondělního odpoledne bitcoin posílil o zhruba šest procent na 85 tisíc dolarů, to je nejvíce od ledna. Ještě začátkem srpna stála jedna jeho virtuální mince o 20 tisíc dolarů méně.
Daří se ale i alternativním kryptoměnám, podobně jako bitcoin momentálně posilují solana i ether. Optimismus kryptospekulantů dokládá i desetinový nárůst tržní hodnoty parodického dogecoinu během 24 hodin.
„Zájem o investice do umělé inteligence teď vytlačují sázky na další znehodnocování kupní síly dolaru,“ vysvětlil nedávno opětovný vzestup bitcoinu a krypta analytik Bloombergu Eric Balchunas.
Argumentoval masivním přílivem peněz do burzovně obchodovaných fondů (ETF) na bitcoin a zlato. Do nich přitekly peníze v časové návaznosti na srpnové oznámení amerického ministerstva financí o výrazném navýšení objemu odkupů státních dluhopisů s dlouhou splatností.
Bitcoin opět nakupuje i Strategy
Cílem tohoto opatření je prostřednictvím vyšší likvidity nepřímo snížit výnosy, které trh žádá za to, že je ochoten půjčovat americké vládě. Bitcoinu pomáhá také skutečnost, že jej opět nakupuje jeho největší korporátní držitel na světě. V minulých měsících společnost Strategy musela pod tlakem trhu část ze svých více než 800 tisíc bitcoinů prodávat, v pondělí oznámila pořízení dalších 950 mincí.
Oživení nastalo i na akciových a dluhopisových trzích. Trhům včetně kryptoměnového pomáhá pokles cen ropy a optimismus před setkáním amerického prezidenta Donalda Trumpa s čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Široký americký index S&P 500 roste o jedno procento.
Bitcoin se řídí kalendářem?
Podle fanoušků největší kryptoměny byl ale cenový průlom jen otázkou času. Argumentují jejím cyklickým chováním: v její sedmnáctileté historii dosud platilo, že nového cenového vrcholu dosáhla obvykle jeden rok od takzvaného půlení (halvingu). Poslední nastal v dubnu 2024, další halving má proběhnout o čtyři roky později.
Je to předem naprogramovaná událost, která na polovinu snižuje uvolňování nových bitcoinů do oběhu. Jejich maximální možné množství je 21 milionů. V posledních letech pak platilo, že na lokální cenové dno bitcoin klesl zhruba 12 měsíců po dosažení historického maxima.
Například popularizátor bitcoinu Jakub Vejmola alias Kicom byl proto přesvědčen, že kryptoměna se vymaní z letošního období poklesu 5. října. Tedy rok po vyšplhání na 126 tisíc dolarů. Svá očekávání založil právě na této teorii cyklů, kterou ale bitcoinová komunita včetně Vejmoly s nadsázkou vnímá jako obdobu astrologie. I ve světě kryptoměn platí, že minulá výkonnost není zárukou té budoucí.
„Halving může vzbudit zájem o bitcoin z řad nových poptávajících. Ať chceme, či nechceme, většina lidí, co se do bitcoinu rozhodla investovat, tak učinila především s vidinou zhodnocení svých prostředků, nezajímajíc se přitom o podstatu bitcoinu a fungování technologií za ním stojících. A právě halving může být pro tyto jedince impulzem pro okamžitý skok do již rozjetého vlaku, u něhož se bojí, že jim brzy ujede,“ popsal už dříve další rozměr bitcoinového půlení ekonom Štěpán Drábek.
Řekli o bitcoinu. Jak na kryptoměnu reagoval svět byznysu
Kryptoměna bitcoin se dostala do oběhu 3. ledna 2009. Během patnácti let existence zaujala nejen vývojem svého kurzu, ale i tím, jaké reakce vzbudila mezi známými podnikateli, investory nebo politiky. Následuje chronologicky řazený výčet silných výroků o nejstarší virtuální měně.
2010
„Pokud tomu nevěříš nebo nerozumíš, nemám čas tě přesvědčovat, sorry.“ Reakce dodnes neznámého tvůrce bitcoinu Satoshiho Nakamota, když na diskuzním fóru popisoval technické parametry kryptoměny.
2011
„Od peněžního systému chceme, aby zprostředkovával transakce a aby díky tomu rostlo hospodářství jako celek. V případě bitcoinu se ale nic takového neděje. Na něm bohatnou ti, kteří ho mají dostatek a neutrácejí.“ Lauerát Nobelovy ceny za ekonomii Paul Krugman.
2014
„Držte se od bitcoinu dál. Je to v podstatě jen šálení smyslů.“ Šéf Berkshire Hathaway Warren Buffett se o čtyři roky později zmínil o bitcoinu znovu kriticky. Vyjádřil přesvědčení, že virtuální měna špatně skončí, a přirovnal ji k jedu na krysy.
2015
Výrok šéfa hnutí ANO a jednoho z nejbohatších obyvatel Česka zdobil i jednu ze zdí v pražských Holešovicích. |
„Vůbec netuším, co to je, a pokud vím, tak nikdo bitcoinem neplatí. Ta měna nemá nějakou dobrou pověst." Andrej Babiš v roli ministra financí takto komentoval zprávu, že kryptoměnu bylo možné koupit i na pobočkách České pošty.
2017
„Bitcoin je ukazatelem toho, jak velká je ve světě poptávka po praní špinavých peněz.“ Larry Fink, šéf společnosti BlackRock, která je největším správcem aktiv na světě. V roce 2023 ale svůj názor změnil. Právě jeho firma se začala připravovat na spuštění prvního bitcoinového burzovně-obchodovaného fondu (ETF). Růst kurzu bitcoinu na podzim 2023 navíc glosoval slovy, že jde o přesun investorů za kvalitou, a tou kvalitou je podle Finka právě dominantní kryptoměna.
2018
„Bitcoin je příklad investice, na který sedí teorie většího hlupáka. Sama o sobě kryptoměna nic neprodukuje. Kdybych si teď mohl vsadit na její pokles, udělám to.“ Zakladatel Microsoftu Bill Gates, později, v roce 2022, na téma kryptoměn dodal, že kdo má méně peněz než Elon Musk, neměl by bitcoin vůbec kupovat.
2021
„V době, kdy na standardní měně máte úroky pod úrovní inflace, jenom blázen by se nedíval po alternativách. Konkrétně bitcoin je skoro stejný bullshit jako ty běžné peníze. Klíčové slovo je ,skoro’“. Elon Musk, šéf Tesly a SpaceX, jehož firmy drží bitcoiny ve své rozvaze.
2023
„Když zahrabete zlato na zahradě, bude to stále zlato i za tisíce let. Ale když o bitcoin přestanou mít zájem těžaři, ztratí na hodnotě. Je to zranitelné aktivum.“ Nassim Nicholas Taleb na investiční konferenci SH!FTS. |
„Já céčka kupovat nechci.“ Na stejné konferenci jako Taleb se kriticky vůči kryptoměnám jako takovým vymezil šéf EPH a spolumajitel vydavatele deníku e15 Daniel Křetínský. |