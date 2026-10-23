Ohebný telefon s 200Mpx fotoaparátem končí éru skládacích kompromisů
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Segment skládacích telefonů se dočkal modelu, který se nemusí stydět vedle žádné klasické vlajkové lodi. vivo X Fold 6 nabízí 8,02palcový vnitřní displej s jasem až 5000 nitů, fotosestavu ZEISS s 200Mpx hlavním snímačem, čipset Dimensity 9500 Super Edition a baterii s křemíkovou anodou o kapacitě 6900 mAh. V Česku jde do předprodeje 27. října.
Ohebné telefony dlouho platily za zajímavou, ale nedotaženou kategorii. Kdo chtěl displej, který se rozloží do velikosti malého tabletu, musel obvykle oželet část výdrže baterie, nebo se smířit s fotoaparátem o třídu horším, než jaký nabízely klasické vlajkové modely. Výrobci totiž naráželi na prostý fyzikální limit: do tenkého těla rozděleného na dvě poloviny se toho vejde jen omezeně. Novinka vivo X Fold 6 ukazuje, že tahle hranice už neplatí. Spojuje přednosti velkého displeje s výbavou, jakou dosud nabízely především telefony bez pantu.
Kancelář, která se vejde do kapsy
Hlavním lákadlem je vnitřní displej s úhlopříčkou 8,02 palce. Jeho plocha umožňuje mít vedle sebe otevřené dvě či tři aplikace, pohodlně upravovat dokumenty, procházet rozsáhlé tabulky nebo vyřizovat e-maily a současně si psát poznámky. Panel přitom dosahuje jasu až 5000 nitů, takže zůstává dobře čitelný i na přímém slunci. O plynulý obraz se stará adaptivní obnovovací frekvence, která se přizpůsobuje zobrazovanému obsahu. Při rychlém posouvání zrychlí, u statického textu naopak zpomalí a ušetří energii.
Fotoaparát bez slev
Fotografická výbava vznikla ve spolupráci se společností ZEISS a za klasickými vlajkovými telefony nijak nezaostává. Hlavní snímač má rozlišení 200 Mpx. Doplňuje ho 50Mpx periskopický teleobjektiv pro detailní záběry na dálku a 50Mpx ultraširokoúhlý fotoaparát pro krajinu, architekturu nebo skupinové fotky. Na zpracování obrazu dohlíží samostatný obrazový čip vivo BlueImage V3+. Ten se stará o věrné barvy a čisté snímky i tam, kde běžné telefony ztrácejí dech: v šeru, v protisvětle nebo ve scénách s velkými rozdíly mezi světlými a tmavými místy.
Výkon a výdrž na celý den
Pod kapotou pracuje čipset Dimensity 9500 Super Edition, který si poradí s náročnými hrami, s prací na rozdělené obrazovce i s funkcemi umělé inteligence. Za pozornost ale stojí hlavně baterie. Využívá technologii křemíkové anody, která oproti běžnému grafitu dokáže na stejném prostoru uložit výrazně více energie. Díky tomu se do štíhlého skládacího těla vešel akumulátor s kapacitou 6900 mAh, tedy hodnota, jakou by člověk čekal spíš u objemnějších klasických telefonů. Když už je přece jen potřeba dobíjet, telefon zvládá 80W nabíjení kabelem a 40W nabíjení bezdrátově.
Výrobce myslel i na odolnost, která u skládacích telefonů bývá častým otazníkem. Přepracovaný středový pant zajišťuje plynulé otevírání a zavírání a je stavěný na dlouhou životnost i při každodenním častém používání. Zařízení navíc splňuje nejvyšší stupně certifikace odolnosti.
Předprodej vivo X Fold 6 začíná na českém trhu 27. října.