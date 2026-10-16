Skládačka pro každého fotografa s 200MP foťákem a 7000mAh baterií
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Revoluce ve světě skládacích smartphonů. Nová ohebná vlajková loď vivo X Fold6 dokazuje, že ohebný telefon může plnohodnotně nahradit tablet, počítač i špičkový fotoaparát. Láká na 200MP objektiv z dílny ZEISS, extrémní výkon pro souběžnou práci ve více oknech a funkce umělé inteligence, které usnadní každodenní fungování. A to vše v překvapivě tenkém těle s odolností proti vodě i prachu.
Fotoaparát vyvinutý se světoznámou společností ZEISS
Zatímco dosud skládací telefony z hlediska focení často zaostávaly za klasickými vlajkovými loděmi, model X Fold 6 přináší kompletní profesionální optický systém vyvinutý s uznávanou společností ZEISS.
Dominantou zadní strany je úctyhodný 200MP hlavní snímač, který doplňuje 50MP teleobjektiv ZEISS APO se speciální periskopickou konstrukcí a 50MP ultraširokoúhlý fotoaparát. O to, aby každá fotka vypadala skvěle i v noci nebo při ostrém protisvětle, se starají čočky s ultranízkou odrazivostí a dedikovaný obrazový čip vivo BlueImage V3+. Zcela ojedinělým doplňkem je pak možnost přikoupit telekonvertor ZEISS s ohniskovou vzdáleností 200 mm, díky kterému přístroj směle konkuruje i zrcadlovkám.
Energie na celodenní zápřah a masivní výkon
V tenkém skládacím těle se ukrývá masivní baterie BlueVolt s kapacitou 7000 mAh, která využívá inovativní technologii křemíkové anody. Nechybí ani podpora superrychlého 80W kabelového nebo 40W bezdrátového nabíjení.
Aby šlapal jako hodinky i ve chvílích největšího vytížení, je telefon vybaven pokročilým čipsetem Dimensity 9500. Ten je speciálně naladěn nejen pro hladký běh náročných aplikací, ale především pro bleskové výpočty umělé inteligence, které se odehrávají přímo v zařízení bez nutnosti odesílat data do cloudu.
Multitasking pomocník na steroidech a AI, která opravdu pomáhá
Po rozevření na uživatele čeká špičkový 8,02palcový displej s jasem až 5000 nitů. Prostředí systému bylo od základu navrženo tak, aby maximalizovalo potenciál velké obrazovky. Díky chytrému rozhraní lze snadno pracovat až se čtyřmi aplikacemi v plnohodnotném paralelním režimu současně.
Skutečným pomocníkem je ale hluboce integrovaná umělá inteligence. Inteligentní asistent zase umí v reálném čase přepisovat osobní i online schůzky s automatickým rozlišením mluvčích a obratem vám na stůl naservíruje přehledné shrnutí celého jednání.
Konstrukce, co něco vydrží
Kromě vysokého výkonu se inženýři zaměřili také na maximální odolnost. Inovativní pant a kvalitní materiály se postaraly o to, že telefon s jistotou splňuje certifikace IPX8 a IPX9 proti vniknutí vody a standard IP5X garantující odolnost vůči prachu.
Zájemci o tento špičkový skládací smartphone nebudou muset na jeho příchod dlouho čekat. Předprodej modelu vivo X Fold6 na českém trhu odstartuje 27. října.