Zrcadlovky mají utrum. Nový supertelefon boří veškeré limity
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Vivo přináší novou řadu vlajkových smartphonů X500 Pro a X500 Pro Max. Tyto modely definitivně mění pravidla mobilní fotografie. Přináší unikátní 200Mpx teleobjektiv, natáčení videa ve filmové kvalitě a revoluční 2nm procesor s obrovským výkonem.
Nejsilnější zbraní série X500 je bezpochyby optická výbava. Výrobce se spojil s předními experty ze společnosti ZEISS a výsledkem je sestava, která v mobilním světě jen těžko hledá konkurenci. Zmíněný vrcholný model X500 Pro Max nasazuje do akce nevídaný 200Mpx teleobjektiv ZEISS APO s obřím snímačem a pokročilou profesionální stabilizací. Díky bleskovému vícezónovému laserovému ostření dokáže přístroj neomylně a ostře zachytit i dynamické scény plné pohybu.
Pro uživatele, kteří chtějí jít do absolutního extrému, je exkluzivně připravena podpora speciálních telekonvertorů s ekvivalentem ohniskové vzdálenosti neuvěřitelných 400 milimetrů. S takovou výbavou se i z posledních řad tribuny na koncertě nebo sportovním utkání dostanete přímo do centra dění.
Osobní kameraman při každé situaci
Zásadní technologickou inovací prošel také hlavní snímač ZEISS TrueDynamic vybavený antireflexní vrstvou. Jeho přednosti se naplno ukážou v těch nejsložitějších světelných podmínkách, typicky při focení a natáčení v ostrém protisvětle. Mimořádný dynamický rozsah zaručuje, že tváře zachycené ve stínu i jasná obloha na pozadí zůstanou perfektně prokreslené i v rámci jediné expozice.
Obrovským tahákem pro vizuální tvůrce je funkce 4K Cinematic Portrait Video. Ta dokáže zachycené záběry, zejména ty pořízené během tzv. zlaté hodinky při západu slunce, zpracovat tak, že získají naprosto přirozené tóny pleti, bohatou hloubku a profesionální filmovou atmosféru.
Výpočetní síla, která nezná limity
Špičková optická soustava generuje masivní objem dat, jehož okamžité zpracování vyžaduje nekompromisní výpočetní výkon. Mozkem modelů řady Pro se proto stal zcela nový vlajkový čipset MediaTek Dimensity 9600 Pro. Tento čip, postavený na nejpokročilejší 2nm architektuře současnosti, vznikl v úzké spolupráci obou technologických lídrů. Zařízení tak poskytuje dokonale plynulý chod nejen při pokročilém střihu videa, ale i při náročném multitaskingu a nepřetržité práci s několika aplikacemi souběžně.
Celý uživatelský zážitek zastřešují brilantní 2K displeje ZEISS Master Color a elegantní design čerpající inspiraci z přírody. Řada vivo X500 zkrátka definuje nový standard toho, co lze od kapesního zařízení v prémiovém segmentu očekávat.
Předprodej očekávané řady vivo X500 startuje v České republice již 27. října.