Axelor posiluje vedení. Právní agendu skupiny bude řídit Štěpánka Bátrla
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Česká investiční skupina Axelor oznámila další posílení svého seniorního manažerského týmu.
Na pozici General Counsel přichází Štěpánka Bátrla, která v minulosti působila mimo jiné v evropském právním týmu Mety nebo v globální advokátní kanceláři Dentons.
V nové roli bude spoluzodpovědná za kompletní právní agendu skupiny napříč všemi jejími aktivitami i zahraničními trhy.
Česká investiční skupina Axelor posiluje svůj manažerský tým. Na pozici General Counsel přichází Štěpánka Bátrla, zkušená právnička s více než desetiletou praxí v předních mezinárodních advokátních kancelářích i v technologickém sektoru. V nové pozici bude spoluzodpovědná za právní agendu skupiny napříč jejími aktivitami a zahraničními trhy.
Před příchodem do investiční skupiny působila Štěpánka Bátrla více než deset let v advokacii a mezinárodním prostředí. Naposledy zastávala pozici seniorní advokátky v globální kanceláři Dentons, ještě dříve působila v advokátních kancelářích Kinstellar a CMS Cameron McKenna. Významnou část své profesní dráhy pak spojila přímo s technologickým sektorem.
V letech 2024 až 2026 pracovala v rámci evropského právního týmu společnosti Meta Platforms. Tam se podílela mimo jiné na uvádění produktů založených na umělé inteligenci a datech na evropský a britský trh. Věnovala se rovněž přípravě společnosti na novou evropskou digitální regulaci a regulatorním jednáním s Evropskou komisí i evropskými dozorovými úřady.
Za svou dosavadní práci získala uznání v předních mezinárodních právních žebříčcích Legal 500 a Chambers. Je rovněž držitelkou ocenění Rising Star of the Year a byla zařazena mezi Top 100 žen českého právního byznysu.
Právní tým jako partner managementu
„Axelor je pro mě mimořádně zajímavým spojením investic, podnikání a technologicky orientovaného prostředí. Skupina působí v několika různých odvětvích a zároveň má ambici dále růst na zahraničních trzích,“ uvádí nová General Counsel Štěpánka Bátrla.
Podle ní by právní tým neměl fungovat pouze jako podpůrná složka, ale jako partner managementu, který pomáhá hledat řešení, řídit rizika a vytvářet podmínky pro další rozvoj. Dodává také, že se těší na využití svých dosavadních zkušeností z mezinárodní advokacie, technologického prostředí i evropské regulace při dalším růstu skupiny.
Právo vystudovala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a v současnosti dokončuje doktorské studium na Masarykově univerzitě v Brně. Část studií absolvovala také na Universität Regensburg v Německu a Griffith University v Austrálii, přičemž v Německu získala rovněž titul LL.M.
Důraz na regulaci i umělou inteligenci
Vedle právní praxe se dlouhodobě věnuje akademické a publikační činnosti. Ve svém výzkumu na Masarykově univerzitě se zaměřuje především na právní otázky spojené s generativní umělou inteligencí, autorským právem a využíváním dat pro trénování AI. Těmto tématům se pravidelně věnuje i ve svých příspěvcích v českých a zahraničních odborných publikacích.
„Příchod Štěpánky představuje další krok v budování silného seniorního managementu. S růstem skupiny Axelor, rozšiřováním našich aktivit a působením na zahraničních trzích přirozeně rostou také nároky na právní a regulatorní řízení,“ říká Pavel Svoreň, předseda představenstva skupiny Axelor. A dodává, že Štěpánka Bátrla přináší kombinaci zkušeností z předních mezinárodních advokátních kanceláří i od jednoho z nejvýznamnějších globálních technologických hráčů. Její praxe v oblasti evropské regulace, technologií a AI je podle něj pro další směřování skupiny velmi relevantní.
Skupina Axelor vznikla v roce 2024 konsolidací aktiv zakladatele Pavla Svoreně a jeho týmu. Je aktivní v segmentech energetiky, nemovitostí, digital automotive a financí s působností především v České republice a západní Evropě.