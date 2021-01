Bude Andrej Babiš příští rok na střídačce? Holky a kluci z opozice, zatím se moc nepředvádíte! | E15.cz

Co se to tady děje? Včera jste usnuli v České republice a dnes jste se probudili ve středověku. Aby krematoria mohla pálit ten neuvěřitelný přísun mrtvých a aby se nebožtíci neváleli v chladicích vozech u nemocnic, muselo být krematoriím povoleno prolomení emisních limitů.

Kremace je zjevně neekologická, ale celá tahle kauza zase silně neetická. Další věci, která vás moc nepotěší, uvidíte v Událostech Luďka Staňka na internetové televizi Mall.tv.

Vlastně. Miloš Zeman potěšil určitě spoustu lidí, když oznámil už teď termín voleb. A komu tím prospějete, co? No, my víme komu... A volby, co nás letos čekají? To se máme fakt na co těšit. Na jedné straně barikády vy-víte-kdo a na té druhé SPOLU. Ať je hezky z čeho vybírat, že jo! Tak klikněte na play, Luděk vám k tomu poví víc.