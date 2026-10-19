Chystáte se do Francie? České úřady varují před nebezpečím a dalšími komplikacemi
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- České ministerstvo zahraničí varuje před zhoršenou bezpečnostní situací ve Francii a doporučuje vyhýbat se demonstracím.
Protesty provázejí násilnosti, rabování a dopravní omezení, policie zadržela přibližně 2 400 lidí.
Na 5. listopadu je ohlášena generální stávka, která může ochromit dopravu i veřejné služby.
Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům ve Francii vyhýbat se veškerým demonstracím, pochodům a veřejným shromážděním. Uvedlo to ve zprávě pro české občany zaregistrované v dobrovolném cestovatelském systému Drozd. Především velká francouzská města zažívají vlnu protestů a demonstrací, kvůli kterým se podle české diplomacie zhoršila bezpečnostní situace v zemi.
Tisíc zraněných policistů a tisíce zatčených
„V rámci protestů dochází ke střetům mezi protestujícími a policejními složkami, rabování, blokádám dopravy, uzavírkám částí měst a omezením MHD. Doporučujeme občanům, aby se vyhýbali veškerým demonstracím, pochodům a veřejným shromážděním,“ uvedlo ministerstvo.
V sobotu ve Francii vyšlo do ulic několik stovek tisíc lidí protestovat proti nárůstu životních nákladů. K demonstracím se na řadě míst připojili také studenti, kteří již několik týdnů protestují proti podfinancování a problémům ve školství, či zemědělci.
V Paříži, Lyonu, Bordeaux a v dalších městech se ale na okraji demonstrací odehrály střety v ulicích, útoky na veřejné budovy a rabování. Policie zadržela na 2 400 lidí, okolo 1 000 policistů utrpělo zranění.
Francii čeká generální stávka, hrozí další komplikace
České ministerstvo ve zprávě zároveň informovalo, že na 5. listopadu je ve Francii ohlášena generální stávka napříč všemi sektory. „Předpokládají se další omezení v dopravě, zdravotnictví, školství a dalších službách veřejného i soukromého sektoru,“ uvedlo. Potíže se podle něj ale zpravidla nedotýkají všech částí země současně a jejich rozsah se může lišit podle regionu.
„Doporučujeme cestu po Francii, zejména do velkých měst, plánovat s ohledem na výše uvedená omezení, sledovat aktuální informace dopravců, vyhýbat se demonstracím a větším shromážděním a řídit se pokyny místních orgánů a bezpečnostních složek,“ dodala česká diplomacie.
Aktuální přehled plánovaných stávek mohou lidé sledovat na webu https://www.cestlagreve.fr/. V případě nouze se mohou Češi obrátit v pracovní době na české velvyslanectví v Paříži nebo kdykoli na nouzovou linku MZV na čísle +420 222 420 222.