Čtyři měsíce bojoval na Ukrajině. Teď mu Putin svěřil majetek evropských firem
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- Rusko převádí pod dočasnou správu aktiva dalších evropských společností, včetně francouzského Tarkettu a německého Menshenu.
Majetek firem s celkovými tržbami zhruba 13,7 miliardy korun získal do správy bývalý ruský regionální politik a účastník války na Ukrajině.
Kreml opatření označuje za odvetu za evropskou podporu Ukrajiny a tvrdí, že převzetí správy majetku je vratné.
Rusko převádí pod dočasnou správu místní aktiva dalších evropských firem. Podle agentury Reuters to vyplývá z výnosu prezidenta Vladimira Putina. Kreml krok označil za odpověď na podporu, kterou země Evropské unie poskytuje Ukrajině, je ale podle něj o vratný krok.
Výnos se zaměřuje na majetek patřící francouzskému výrobci podlahových krytin Tarkett, německému výrobci obalů Menshen, švédskému výrobci obalů Sverige International Holdings a nizozemskému výrobci obalů Sonoco. Navazuje na podobný krok z minulého měsíce namířený proti potravinářskému gigantu Nestlé a maloobchodním řetězcům Auchan a Metro.
Miliardový majetek dostal do správy bývalý bojovník z Ukrajiny
Putin předal ruská aktiva Tarkett a dalších podniků, které dohromady vytvářejí tržby ve výši 53 miliard rublů (asi 13,7 miliardy korun), do správy bývalému místopředsedovi regionální vlády v Zabajkalském kraji Maratu Mirchajdarovovi, napsal server Meduza s odvoláním na poznatky investigativních novinářů k vlastnictví správcovské společnosti. Mirchajdarov se v lednu 2024 jako dobrovolník vypravil do války proti Ukrajině a strávil čtyři měsíce v řadách čečenského praporu Achmat. Po návratu odstoupil z funkce, léčil si zranění.
Mirchajdarov serveru Agenstvo potvrdil, že „z politické vůle našeho prezidenta“ dostal do správy ruská aktiva pěti zahraničních firem, která je ale připraven vrátit hned, jakmile k tomu dá prezident pokyn. Požádal novináře, aby o tom nepsali, protože by tím dali nepřátelům příležitost „šťourat se v tom, šťourat se v mé osobní historii, v mé rodině“.
Putin svěřil majetek Nestlé a Auchanu firmě s jediným zaměstnancem
Putin v září předal ruská aktiva Auchan, Nestlé и FM Logistic společnosti, v jejímž čele - týden před vydáním prezidentova dekretu - stanul bývalý vysoce postavený pracovník ministerstva vnitra Andrej Krajuškin, napsal server The Insider s tím, že tato společnost loni nevykázala žádné tržby a uváděla, že má jediného zaměstnance.
Režim dočasné správy aktiv zahraničních společností funguje v Rusku od dubna 2023. Formálně zachovává vlastnictví původních majitelů, ale předává řízení tohoto majetku společnosti určené ruskými úřady. Ukončit dočasnou správu může prezident, dodal portál.
Vztahy mezi Ruskem a EU klesly na nové minimum kvůli podpoře, kterou unijní blok poskytuje Ukrajině, píše agentura Reuters. Nejnovější opatření namířené proti evropským společnostem přišlo před dnešním vystoupením ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na summitu EU a zároveň v době, kdy se objevují zprávy, že by Spojené státy mohly usilovat o získání kontroly nad některými ruskými aktivy zmrazenými v Evropě.