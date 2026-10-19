Elon Musk chce rozdat akcie 73 milionům dětí. Dárek má hodnotu přes 200 miliard korun
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Elon Musk plánuje příští rok darovat každému z přibližně 73 milionů amerických dětí jednu akcii společnosti SpaceX.
Hodnota darovaných akcií by podle odhadů přesáhla deset miliard dolarů, podrobnosti plánu ale zatím nejsou známé.
Akcie SpaceX se po červnovém vstupu na burzu propadly z maxim nad 200 dolarů pod hranici 150 dolarů.
Americký miliardář Elon Musk chce příští rok darovat každému dítěti ve Spojených státech jednu akcii své kosmické společnosti SpaceX. Oznámil to ve svém příspěvku na sociální síti X. Podrobnosti k plánu ale neuvedl. Ve Spojených státech žije podle údajů statistického úřadu z roku 2024 zhruba 73 milionů lidí mladších 18 let, napsala agentura AFP.
Musk, který je podle časopisu Forbes nejbohatším člověkem na světě, vlastní 38 procent společnosti SpaceX. Není zatím jasné, jak by darování akcií mělo technicky fungovat ani jaké podmínky by se na ně vztahovaly. Musk uvedl, že jde o první z řady podobných kroků.
Dárek za více než deset miliard dolarů
Jeho oznámení přichází poté, co americký prezident Donald Trump minulý měsíc slíbil vyplatit každému dospělému Američanovi 5 tisíc amerických dolarů (zhruba 108 500 korun), pokud si Republikánská strana v listopadových volbách do Kongresu udrží většinu.
SpaceX letos v červnu uskutečnila dosud největší primární nabídku akcií (IPO), při které získala 85,7 miliardy amerických dolarů. V září pak její obří raketa Starship dosáhla důležitého milníku - poprvé se dostala na oběžnou dráhu. Raketa je významnou součástí Muskova plánu dopravit lidi na Mars.
Akcie SpaceX ztratily část hodnoty, investoři pochybují o ocenění firmy
Německá tisková agentura DPA upozornila, že při aktuálním kurzu akcie SpaceX by hodnota balíčku akcií pro děti přesáhla deset miliard dolarů. To je jen zlomek Muskova jmění, které agentura Bloomberg v současné době odhaduje na něco přes 900 miliard dolarů. Toto jmění se skládá převážně z akcií SpaceX a výrobce elektromobilů Tesla.
Muskovo oznámení přišlo poté, co firma Anthropic zabývající se umělou inteligencí (AI) ohlásila, že vloží pět procent svých akcií do fondu, který má sloužit veřejnému blahu. Musk na to na X reagoval doporučením, že by firma měla akcie převést přímo na veřejnost.
Akcie SpaceX po červnovém vstupu na burzu zpočátku výrazně posilovaly, nyní se však obchodují pod hranicí 150 dolarů, tedy hluboko pod svým maximem nad 200 dolarů. Investoři nadále pochybují o ocenění firmy, které se pohybuje kolem 1,9 bilionu dolarů. Její raketový byznys je totiž zatím poměrně malý a vysoká tržní hodnota odráží především očekávání investorů spojená s Muskovými sliby, které se týkají AI. V tomto oboru však SpaceX výrazně zaostává za společnostmi Anthropic a OpenAI, která vyvinula chatbota ChatGPT.