Fotbalista Bayernu chtěl luxusní vilu za 71 milionů. Rakouské úřady ji nechají zbourat
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- Rakouské soudy nařídily demolici dvou luxusních nemovitostí u jezera Mondsee kvůli nepovoleným stavebním úpravám.
O jednu z budov za zhruba 71 milionů korun měl zájem fotbalista Bayernu Mnichov Konrad Laimer, plánovaný obchod ale zřejmě padne.
Rakouské úřady řeší i další luxusní stavby u jezer, jejichž majitelé či developeři obcházejí pravidla pro rekreační bydlení, píše web Info.cz.
Fotbalista Bayernu Mnichov a rakouské reprezentace Konrad Laimer nakonec přijde o dům, který si předplatil u jezera Mondsee. Soudy potvrdily, že stavba byla postavena na černo a musí být zbourána. Podobný osud hrozí i dalším luxusním nemovitostem u rakouských jezer.
Kdo žije v představě, že problém s černými stavbami v rekreačních oblastech se týká jen České republiky, tak se mýlí. Důkazem jsou opakované kauzy, týkající se černých staveb v rakouských Alpách.
Rakouský nejvyšší soud jako poslední instance tento týden zamítl odvolání proti demoličnímu výměru na dvě luxusní nemovitosti u jezera Mondsee. Rozsáhlá loděnice se školou vodního lyžování a obytný dům v Innerschwandu tak budou definitivně srovnány se zemí.
Důvodem je fakt, že jejich rozsáhlé rekonstrukce a přístavby byly v průběhu posledních let provedeny v rozporu s vydaným stavebním povolením.
V Mondsee se případ týká loděnice, kterou vlastnil Josef Mörtl. Budova slouží také jako sídlo školy vodního lyžování, kterou Mörtl provozuje přibližně 40 let. Podle úřadů byla nemovitost v průběhu několika let rozsáhle zrekonstruována, čímž byl překročen povolený rozsah výstavby. Loděnice byla původně postavena v roce 2000 a následně prošla rekonstrukcemi a rozšířeními.
Protože ale rekonstrukce neodpovídala tomu, co měl její zhotovitel oficiálně povoleno, musí stavbu odstranit. A podle deníku OÖ Nachrichten Mörtl přislíbil, že to skutečně na vlastní náklady do konce listopadu udělá.
Pikantní na tom, že komplex budov a loděnice, který bude zbourán, koupil předběžně za 2,9 milionu eur (71 milionu korun) známý fotbalista Bayernu Mnichov a rakouské reprezentace Konrad Raimer. Už dal dokonce peníze do advokátní úschovy. Nyní to ale vypadá, že se obchod neuskutečnění.
Hotely nebo soukromé apartmány?
Druhý případ se týká obytného domu v Innerschwandu na východním břehu jezera Mondsee. Dříve na tomto místě stála zemědělská budova na travnatých porostech. Majitel Anton Ferle dům v letech 2015 až 2022 přestavěl a nyní v něm žije.
Protože ale rekonstrukce opět nebyla provedena v souladu s povolením, bude jí majitel muset zbourat.
A podobných případů bude možná přibývat. Investigativní tým rakouské televize ORF už v červenci odhalil poměrně rozsáhlé podvody s výstavbou či rekonstrukcemi nemovitostí u rakouských jezer v oblasti Solné komory.
Hlavním předmětem podvodů je obvykle snaha deklarovat jako hotel či penzion něco, co má ve skutečnosti sloužit jako luxusní rekreační nemovitost pro nejbohatší klientelu.
Developeři získají stavební povolení na stavbu (či rekonstrukci) hotelu, ovšem ve skutečnosti pak stavbu prodají jako apartmány superboháčům. O rekreační bydlení poblíž rakouských jezer je totiž mezi movitou klientelou enormní zájem, ceny pozemků (pokud se nějaké vyskytnou k prodeji), patří k nejvyšším v Rakousku.
Obce se ale snaží v obavě před vylidněním výstavbě luxusních apartmánů bránit. Developery proto zavazují k tomu, aby jejich projekty sloužily buď k výstavbě hotelů nebo nemovitostí pro trvalé bydlení.
To ale developeři často obcházejí. Nejznámějším případem tohoto druhu je velký hotel, postavený pro saudskoarabského šejka na krásném, exkluzivním a odlehlém místě na břehu jezera Mondsee.
Hotel jen pro jednu rodinu
Jak zjistili investigativci od místních lidí, místo hotelu ale nemovitost funguje pouze pro potřeby šejkovy rodiny. Platící hosty tady nikdy nikdo neviděl.
Velmi známý je v Rakousku také případ luxusní nemovitosti ve Veldenu u jezera Wörthersee, které také reálně hrozí zbourání. Bytový komplex, který měl být na základě stavebního povolení původně hotelem, slouží ve skutečnosti jako soubor devíti luxusních apartmánů pro některé známé osobnosti v hudebním průmyslu.
Svůj apartmán tady má například známý rakouský zpěvák lidové hudby Andreas Gabalier. Soud v Korutanech už před pěti lety označil tento apartmánový komplex za nelegální stavbu, protože její účel neodpovídá původně deklarovanému turistickému využití. Od té doby probíhá řízení o likvidaci stavby.
Majitelé ale chtějí svůj luxusní bytový komplex zachránit před demolicí všemi možnými právními i jinými prostředky. A to mimo jiné tím, že se snaží před soudem dokázat částečné turistické využití svých apartmánů.
Podle německého bulvárního časopisu Echo der Frau tak zpěvák Andreas Gabalier v jednu chvíli nabízel svůj apartmán o rozloze 155 metrů čtverečních, se šesti terasami a úchvatným výhledem na jezero k pronájmu za 6000 eur (146 000 korun) na týden, tedy za 21 000 korun denně. To, jestli si ale tuto cenu někdo Gabalierův byt opravdu pronajal, novináři nevypátrali.