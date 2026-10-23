Nákladní loď se potápí jen 24 kilometrů od Rumunska. Prezident viní Rusko
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- Rumunští záchranáři pátrají po námořnících ze zasažené nákladní lodi poblíž rumunských břehů v Černém moři.
- Jeden člen většinově ukrajinské posádky zemřel, tři se pohřešují, devět se podařilo zachránit, píší média s odvoláním na rumunský námořní úřad.
- Rumunský prezident Nicušor Dan obvinil z útoku na loď Rusko, které podle něho eskaluje válku proti Ukrajině. Ruské ministerstvo obrany v pátek ráno bez podrobností informovalo, že ruské síly zasáhly nákladní loď v Černém moři.
Podle rumunských médií se loď potápí v místě vzdáleném 13 námořních mil (asi 24 kilometrů) od rumunského přístavu Konstanca poté, co ji patrně zasáhl dron. Posádku plavidla tvořilo deset Ukrajinců a tři Ázerbájdžánci. Námořním záchranářům se zatím podařilo z vody dostat devět přeživších, po třech stále pátrají. Akci komplikuje špatné počasí, kvůli kterému nemohou nad moře vzlétnout vrtulníky.
„Toto je zjevná součást eskalace prováděné Ruskem v kontextu války na Ukrajině," uvedl podle agentury AFP rumunský prezident.
Ukrajina se pátým rokem brání ruské agresi, součástí bojů jsou i vzdušné útoky obou stran. Rusko a Ukrajina už několik měsíců stupňují také útoky pomocí dronů na nákladní lodě v Černém moři ve snaze narušit exportní kapacity nepřítele, a poškodit tak jeho ekonomiku. Útoky Moskvy do značné míry omezily ukrajinský vývoz zemědělských produktů po moři, zatímco útoky Kyjeva donutily Rusko hledat alternativní trasy pro vlastní vývoz, napsala již dříve AFP.