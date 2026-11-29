Osm a půl roku u moci může skončit. Španělští socialisté podle průzkumů prohráli volby
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Španělské parlamentní volby podle povolebních průzkumů vyhrála opoziční Lidová strana.
Lidovci by společně s krajně pravicovou stranou Vox mohli získat parlamentní většinu.
Éra socialistického premiéra Pedra Sáncheze tak může po osmi a půl letech skončit.
Dosud opoziční Lidová strana (PP) zvítězila v nedělních předčasných parlamentních volbách ve Španělsku podle průzkumů zveřejněných po uzavření volebních místností na španělské pevnině ve 20:00. Strana Alberta Núňeze Feijóa těsně porazila socialisty (PSOE) dosavadního premiéra Pedra Sáncheze, uvedla agentura Reuters. Třetí místo průzkumy přisuzují krajně pravicové straně Vox, s jejímiž poslanci by PP měla dostatek hlasů na sestavení většinové koaliční vlády.
Průzkumy naznačují parlamentní většinu pravice
Průzkum agentury Sigma Dos pro veřejnoprávní vysílací společnost RTVE, založený na 19 500 rozhovorech uskutečněných v období od 13. do 28. listopadu, předpovídá Lidové straně zisk 131 až 136 křesel a straně Vox 44 až 48 křesel, což dohromady činí 175 až 184 mandátů. K získání většiny ve 350členné dolní komoře parlamentu je přitom zapotřebí 176 křesel. Společný zisk 175 mandátů je podle průzkumu prakticky vyoučen, neboť o někerá poslanecká křesla s nejistým výsledkem bojují právě PP a Vox, což znamená, že alespoň jedna z nich získá více než je nejnižší počet mandátů uváděný průzkumem, napsal list El País.
Krajní pravice může vstoupit do vlády poprvé za půlstoletí
Krajní pravice by se do vlády mohla dostat poprvé od éry diktátora Franciska Franka, tedy od poloviny 70. let minulého století. Skončit by naopak mohla éra premiéra Sáncheze po přibližně osmi a půl letech u moci.
Sánchezovým socialistům průzkum přisuzuje 119 až 124 křesel, zatímco krajně levicové formaci Široká fronta předpovídá zisk 10 až 11 mandátů.
Oficiální výsledky by měly začít přicházet od 21:00, kdy se uzavřou volební místnosti na Kanárských ostrovech.