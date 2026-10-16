Spalovací motory dostaly další šanci. Německo a Francie se dohodly na budoucnosti aut v Evropě
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- Německo a Francie se dohodly na společném návrhu, který má posílit evropský automobilový průmysl a podpořit výrobu elektromobilů.
Kompromis počítá s dalšími úlevami pro spalovací motory i přísnějšími pravidly pro využívání evropských součástek.
Dohodu přivítaly automobilky Volkswagen a Stellantis, nyní má posloužit jako základ pro další jednání v EU.
Německo a Francie se dohodly na návrhu, který má pomoci zajistit budoucnost automobilového odvětví v Evropě. Cílem je snížit do roku 2035 emise oxidu uhličitého a posílit výrobu a vývoj nové generace elektromobilů v Evropě. S odkazem na oznámení obou vlád o tom informují světové tiskové agentury.
Plán vytyčuje evropskou cestu k dekarbonizaci. Počítá s regulační flexibilitou a obsahuje pobídky pro investice, výzkum, výrobu a odolné dodavatelské řetězce.
„Jsme povinni zajistit našim zaměstnancům, našemu průmyslu i našim občanům, aby Evropa zaujala vedoucí roli v rámci globální transformace automobilového odvětví. Náš cíl je jasný: konkurenceschopný, inovativní a dekarbonizovaný evropský automobilový průmysl, který vyrábí v Evropě a vytváří pracovní místa budoucnosti,“ uvedly vlády dvou největších evropských ekonomik.
Spolkový kancléř Friedrich Merz na síti X napsal o signálu pro investice do průmyslu a o dobrém dni „pro řidičky a řidiče i pro pracovní místa v Německu, Francii a Evropě“.
„Evropa musí být kontinentem, který inovuje, investuje a vyrábí – a to vše při ochraně klimatu a zajišťování našich pracovních míst; v tom spočívá jádro našeho závazku,“ uvedl na X francouzský prezident Emmanuel Macron.
Berlín prosadil úlevy pro spalovací motory, Paříž přísnější pravidla výroby
Dohoda potvrzuje, že Evropané upustili od plánu přejít do roku 2035 výhradně na elektromobily, a to k velkému zklamání ekologických organizací. Aby bylo možné dosáhnout kompromisu, musela Paříž podle dokumentu, do nějž od čtvrtka nahlížela agentura AFP, přijmout další úlevy pro vozidla se spalovacími motory, které požadoval Berlín s cílem zachovat svůj silný automobilový průmysl.
Německo výměnou za to přistoupilo na přísnější vymezení pojmu evropská preference, který bude po firmách čerpajících veřejné prostředky vyžadovat, aby využívaly komponenty vyrobené v Evropě nebo ve vybraných partnerských zemích. Berlín dlouho prosazoval model „vyrobeno s Evropou“, který by zahrnoval mnohem širší okruh zemí. Nakonec však přistoupil na přísnější kritéria, na nichž trvala Paříž, uvádí AFP.
Součástí mají být vedle 27 členských zemí EU také státy, které byly ke konci roku 2020 součástí společného trhu. Šlo by tedy i o Británii. Downing Street v reakci uvedla, že zahrnutí Spojeného království by posílilo automobilový sektor země.
Volkswagen a Stellantis dohodu vítají. Evropa chce posílit vlastní automobilky
Generální ředitel Renaultu Francois Provost novinářům v Londýně řekl, že Británie by samozřejmě měla být součástí schématu Made in Europe, protože je součástí „evropského automobilového ekosystému“.
Německý koncern Volkswagen dohodu přivítal. „Společný postoj Německa a Francie k balíčku opatření pro automobilový průmysl vysílá silný signál o Evropě a její schopnosti jednat. Návrh z Berlína a Paříže je velkým úspěchem,“ uvedla společnost s tím, že dohoda o úpravě nařízení o emisích CO2 i úprava kritérií Made in Europe v příštích týdnech by Evropě přinesly transparentnost a důvěru.
Dohodu přivítala také francouzsko-italská automobilka Stellantis s tím, že jde o důležitý krok k dokončení evropského automobilového balíčku.
Francie a Německo jsou klíčovými unijními zeměmi v oblasti automobilového průmyslu, ale v otázce dalšího postupu se dlouho rozcházely. Dnes oznámená dohoda by měla Evropské unii umožnit pokročit v práci na balíčku opatření týkajících se automobilového průmyslu a na legislativě o evropské preferenci.