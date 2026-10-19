Apple chce 249 korun, O2 jen 99. Operátor spustil novou službu pro zákazníky
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Operátor O2 spustil novou cloudovou službu pro zálohování fotografií, videí a dalších souborů.
Zákazníci si mohou vybrat úložiště o velikosti 300 GB za 59 korun nebo 2000 GB za 99 korun měsíčně.
Novinka konkuruje službám Applu a Googlu, oproti nimž nabízí levnější velkokapacitní úložiště.
Operátor O2 začal svým tarifním zákazníkům nabízet službu zálohování dat z mobilního telefonu do cloudového úložiště. Služba O2 Můj Cloud je využitelná pro ukládání fotografií, videí, hudby nebo dokumentů. Firma to oznámila v tiskové zprávě. Konkurenční operátoři zálohovací službu pro běžné spotřebitele nenabízejí, poskytují ji provozovatelé platforem, jako je Google nebo Apple.
Zákazníci mají na výběr ze dvou variant podle velikosti úložiště. Základní varianta O2 Můj Cloud nabízí úložiště 300 GB pro běžné zálohování fotografií, videí a dalších souborů za 59 Kč měsíčně. Pro náročnější uživatele je k dispozici varianta s 2000 GB za 99 Kč měsíčně.
O2 konkuruje Applu a Googlu. Za dva terabajty chce výrazně méně
Apple nabízí uložení až 50 GB za 25 korun, 200 GB za 79 korun a 2000 GB za 249 korun měsíčně, Google má 100 GB za 60 korun, 200 GB za 80 a 2000 GB za 300 korun.
„Chceme našim zákazníkům usnadňovat jejich každodenní digitální život a přinášet služby, které odpovídají jejich skutečným potřebám. O2 Můj Cloud proto spojuje jednoduché a bezpečné ukládání dat s tím, co lidé řeší každý den – aby nemuseli přemýšlet, co zrovna smazat, nebo se obávat, že o své vzpomínky úplně přijdou. Zároveň mají své fotografie a videa na jednom místě, mohou se k nim kdykoliv vracet a sdílet je s ostatními,“ uvedl ředitel divize Produkt & Marketing Martin Čejka.
O fotografie už přišlo 42 procent Čechů
Pokud uživatel telefon nebo počítač ztratí, zařízení se rozbije nebo ho vymění za nové, soubory uložené v cloudu zůstávají nadále dostupné. O2 Můj Cloud tak funguje jako osobní digitální úložiště pro vše důležité. Všechny soubory jsou ukládány v zabezpečených data centrech v rámci Evropské unie.
Podle průzkumu NMS čtyři z deseti Čechů už kvůli plné paměti nemohli vyfotit nebo natočit něco důležitého. U rodičů se to stalo téměř každému druhému. Na cloud pravidelně zálohuje jen čtvrtina lidí a pětina Čechů žije ve falešném pocitu bezpečí, že se jejich fotografie a videa ukládají automaticky. O nezálohované vzpomínky už přitom přišlo 42 procent Čechů. Nejvíce by lidé litovali právě ztráty fotografií z rodinných událostí a snímků svých dětí.
O2 má zhruba pět milionů mobilních zákazníků. Patří do investiční skupiny PPF.