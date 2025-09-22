Digitální euro se může stát novou záminkou pro Trumpovy celní útoky
Když jsem už podruhé slyšel od dobrého zdroje přímo z centra evropské diplomacie, že by Donald Trump mohl uvalit sankce či odvetná cla, pokud bychom spustili projekt digitálního eura, začal jsem pátrat po tom, zda to má nějakou oporu ve veřejně známých projevech amerického prezidenta, ale nic takového jsem nenašel. Ano, Trump vyhrožoval už před volbami těm, kdo by chtěli útočit na dolar a nové peníze centrálních bank do toho zapadají. A sám je v USA nechce. Toho by se dalo chytit, nicméně i tak, abych nešířil fámy, prosím čtenáře následujících řádků o shovívavost a čtení textu spíše jako úvahy nad tím, zda by něco takového zapadlo do trumpovské politiky a diplomacie. A vypadá to, že to zapadá to hned několikrát.
Prvním důvodem je nepřekvapivě Čína. Trumpův odvěký nepřítel už několikrát dokázal v současném americkém prezidentovi vyvolat chuť po neortodoxních opatřeních. A to jak v prvním, tak nyní ve druhém volebním období. Nejen cla, ale třeba i vztah s Ruskem je něco, co dokáže Donald Trump měnit v závislosti na tom, jak se chovají dané země k Číně.
A Čína je jedním z průkopníků digitálních peněz centrálních bank. Digitální jüan nebo e-jüan a tamní centrální banka patří mezi hrstku těch, které už nový druh peněz pilotují a plánují spustit. Jsou země, které jsou o krok dál, ale buď to mají méně propracované, nebo jsou to menší, méně významné země, často oboje. Čína je specifická tím, jak digitální technologie používá a jak daleko v projektu digitálního juanu je.
Pokud by tedy Donald Trump skutečně chtěl Číně ještě trošku uškodit nebo ji jen diplomaticky pošťouchnout, mohl by chtít uvalovat dodatečná cla či sankce, přičemž digitální jüan by byl jen záminkou.
Trump ve Spojených státech brzy po zvolení digitální peníze centrálních bank včetně jejich oficiálního výzkumu a pokroku zakázal. Dal jasně najevo, že se mu taková věc principiálně nelíbí. Kdyby chtěl Čínu trochu poškodit, mohl by skutečně tvrdit, že bude chtít po svých partnerech uvalovat sankce či cla na země, které digitální peníze centrálních bank zavedou, anebo je alespoň uvalit a zavést sám.
Okruh „viníků“ je mnohem širší
Není to jen Čína, ale obecně země BRICS, tedy Brazílie, Rusko, Indie, Čína, Jižní Afrika, ale i další. Pro ně je jeden z důvodů pro zavedení digitálních měn centrálních bank vedle jiného i „dedolarizace“, tedy zbavení se závislosti populace na americkém dolaru, ať už v mezinárodním obchodě, tak často - u těch nejdivočejších režimů - i v obchodě vnitrostátním. Pokud má být cílem dedolarizace, pak by to pro Donalda Trumpa mohl být důvod k odvetě. I když trochu chaotické, protože on sám opakovaně dělá kroky vedoucí ke slabšímu dolaru.
Více se nás ale dotýká postup v Evropské unii. A dotýká se i České republiky, protože je možné, že by s evropskou identitou a dalšími kroky bylo možné používat snadno připravované digitální euro i u nás. Evropská komise a centrální banka ho nejdřív prozkoumávaly z jiných důvodů, nicméně současný narativ je zejména „hledání alternativy k hegemonii amerických karetních služeb“. Jsme prý v placení příliš závislí na Američanech a placení lze vnímat jako bezpečnostní otázku, tudíž v zájmu bezpečnosti by měl stát prostřednictvím centrální banky, tady dokonce nadnárodní, vytvořit zejména společnostem Visa a Mastercard konkurenci.
Jak vyčekat Donalda
Líbilo by se to Donaldu Trumpovi? Kdyby politici vytvářeli konkurenci americkým firmám? Dvěma z nemnoha podobně velkých etalonů amerického kapitalismu a jeho úspěchu ve světě? Nepochybně by se mu to nelíbilo, stejně jako by se mu nelíbil útok v podobě možné speciální daně pro velké digitální firmy.
A na konci dne je také pravdou, že Trumpovi dosud nevychází rozpočtová politika tak, jak zamýšlel, takže se jakákoliv záminka k dalšímu vybranému dolaru na clech hodí.
Jestli něco takového udělá, je zejména funkcí času. Když se podíváme na návrhy digitálního eura a dalších projektů, které se Trumpovi nelíbí, jejich postup je výrazně pomalejší, než se dříve předpokládalo. Jestli se to vůbec stihne do roku 2029, kdy Trumpa nahradí další prezident či prezidentka, je otázkou.
Na jednu stranu je to vlastně jen pár let, na stranu druhou se o digitálním euru mluví od roku 2019, což je mnohem dál, než je konec Trumpova mandátu. A spustit takhle velký a nový projekt není jen tak. Možná se tak nakonec sankcím vyhneme už jen tím, že nám bude projekt digitálního eura trvat dlouho.