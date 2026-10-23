Konec desetileté éry. Americký fond opouští Vohánkův Eurowag. S diskontem prodal akcie za miliardy
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- Americký fond TA Associates završil odchod z české společnosti Eurowag.
Akcie v reakci zlevnily.
Zakladatel dopravní platformy Martin Vohánka však vyhlíží vyšší likviditu a zdravější obchodování na burze.
Česká technologická platforma pro kamionovou dopravu Eurowag uzavřela jednu dlouhou kapitolu. Po deseti letech její akcionářskou strukturu opouští americký private equity fond TA Associates, když v pátek prodal zbylých 12,7 procenta. Akcie na transakci reagovaly poklesem.
Fond se rozhodl nabídnout své akcie při ceně jedné libry za kus, čímž svůj podíl ocenil na 88,5 milionu liber, zhruba 2,6 miliardy korun. Oproti tržní hodnotě mohli zájemci nakoupit akcie s devítiprocentní slevou. Zároveň jde o stejnou cenu, za jakou fond prodal čtyřprocentní podíl v červenci.
„Společnost TA byla mým private equity partnerem po celých deset let. Prodej podílu je po takové době přirozený. Jsem vděčný za velmi produktivní a vždy konstruktivní partnerství a podporu, kterou mi TA při realizaci mé vize poskytovala. Její plný exit dodal na trh velké množství akcií, které na burze umožní dlouho očekávané zdravé, tedy objemnější obchodování,“ sdělil e15 zakladatel společnosti Martin Vohánka.
Propad může být jen krátkodobý
Podobně to vidí i analytik J&T Pavel Ryska. „Dnešní první reakcí trhu je přiblížení se ceně úpisu. Střednědobě až dlouhodobě však očekávám, že tento krok může mít na obchodování s akciemi Eurowagu pozitivní efekt. Obchodování s akciemi Eurowagu totiž doposud trápila nízká likvidita, tedy nízké zobchodované objemy, což od investice do nich odrazovalo některé větší investory, jako například podílové fondy,“ hodnotí Ryska.
Rozptýlení vlastnictví mezi více subjektů může likviditu navýšit a přilákat tak další investory. To by se podle něj mohlo v delším období pozitivně projevit na ceně, avšak pouze za předpokladu dalšího dobrého hospodaření společnosti. Akcie Eurowagu se v pátečním poledni prodávaly za zhruba 104 pencí.
Dlouhodobě je podle Rysky vždy nejdůležitějším faktorem hospodaření a u něj jsou signály podle něj zatím spíše pozitivní. U tržeb firma dosahuje dvouciferného tempa růstu a marži EBITDA drží na téměř 40 procentech, což je podle Rysky nadprůměrné číslo.
„Eurowag nyní provádí postupnou migraci svých zákazníků z několika oddělených služeb do jednotné aplikace. Pokud bude tento přesun probíhat hladce a pokud se neobjeví výrazně negativní makroekonomické faktory pro kamionovou dopravu, Eurowag může pokračovat v růstu svého hospodaření. Cena akcie by mohla tento růst tržeb a zisku v dlouhém období reflektovat,“ myslí si Ryska ze skupiny J&T, která akcie Eurowagu také vlastní.
Právě novou aplikaci Eurowag vykresluje jako klíčový zlom, na kterém pracuje už od roku 2021. Cílem je zdigitalizovat flotily nákladních dopravců. Evropským přepravcům v jedné aplikaci hodlá nabídnout služby od placení přes palivové karty až po daňové vratky či správu firemní flotily, díky čemuž lze podle společnosti zvýšit efektivitu i rentabilitu všech zúčastněných.
Služby aplikace vyvíjí Eurowag postupně a některé z nich stále ještě nezpřístupnil. Klíčový měl být v tomto ohledu letošní rok, kdy měli zákazníci na platformu hromadně přejít. Firma v září sice ohlásila, že většina zákazníků už aplikaci používá, zároveň ale připustila, že letos nestihne zprovoznit službu TMS (Transport Management System), tedy software pro kompletní řízení přepravních zakázek, který má připomínat služby Uberu pro kamiony. V praxi by šlo o hlavní pracovní nástroj dispečera dopravní společnosti, který by na jednom místě integroval celý proces od přijetí objednávky přes naplánování kamionu až po fakturaci a výpočet zisku.
Růst počtu zákazníků a služeb je však jen částí příběhu. Dalším dílkem do skládačky má být podle Vohánky cenotvorba. „Až bude platforma hotová, firma bude nabízet drtivou většinu služeb formou předplatného,“ řekl v únoru mostecký miliardář pro server CzechCrunch. Minulý týden k tomu udělal první krok, když Eurowag začala nabízet své služby formou balíčků.
Společnost Eurowag v pololetí nadále rostla. Čisté výnosy, podle nichž společnost vyhodnocuje růst a EBITDA marži, vzrostly o 10,7 procenta a upravený provozní zisk EBITDA narostl podobným tempem na přibližně 71 milionů eur, tedy 1,7 miliardy korun. Výsledky odpovídaly původnímu odhadu, a společnost proto mohla potvrdit celoroční cíl.
V něm vedení podniku vyhlíží růst tržeb v nižších desítkách procent, přičemž očekává, že upravená EBITDA marže setrvá kolem hranice 40 procent. V růstu má mít zásadní vliv právě budovaná plattforma Eurowag.office, pomoci má i změna strategie. V březnu Vohánka uvedl, že se Eurowag posune od fáze budování k fázi škálování.
Když v roce 2021 firma vstoupila na burzu, akcie se prodávaly za zhruba 150 pencí, ale hned nato nezadržitelně klesaly a po většinu času se držely v rozmezí 80 až 100 pencí. Od začátku letošního roku se většinou drží nad touto úrovní. Investiční banky přitom vidí hodnotu ještě výš. Poslední úpravu cílové ceny provedla švýcarská banka UBS, když ji v srpnu snížila ze 142 na 125 pencí za kus.