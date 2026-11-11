Růst tržeb OpenAI zrychluje, provozní ztráta ale dál roste. Za ChatGPT platí už 100 milionů lidí
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- Tržby společnosti OpenAI za třetí čtvrtletí výrazně vzrostly.
- Nadále ale vykazuje vysokou provozní ztrátu.
- Firma zaostává za svým konkurentem Anthropic a jeho modelem Claude.
Americké společnosti OpenAI, která stojí za chatbotem ChatGPT, vzrostly ve třetím čtvrtletí oproti předchozímu kvartálu tržby přibližně o 50 procent na deset miliard dolarů (téměř 218 miliard Kč). Firma však nadále vykazuje vysokou provozní ztrátu, která se za poslední tři měsíce mírně zvýšila. Vyplývá to z údajů, které společnost poskytla investorům a o nichž informoval list The Wall Street Journal.
Výsledky ukazují, že růst tržeb OpenAI zrychluje. Ve druhém čtvrtletí oproti prvnímu tržby společnosti vzrostly pouze o 18 procent. Zlepšila se také její upravená provozní marže, a to na minus 109 procent ve třetím čtvrtletí z minus 150 procent ve druhém čtvrtletí. Upravená provozní ztráta však ve stejném období vzrostla na 10,9 miliardy dolarů z 10,1 miliardy dolarů.
Společnost také informovala investory, že počet platících uživatelů za služby ChatGPT stoupl na přibližně 100 milionů, což představuje 8,5 procenta z celkového počtu týdně aktivních uživatelů. Na začátku roku navíc OpenAI ve svém chatbotu spustila reklamu, od čehož si podle The Wall Street Journal slibuje zlepšení marží.
OpenAI i přes rostoucí tržby a počet předplatitelů zaostává za svým konkurentem Anthropic, který vyvíjí jazykový model Claude. Ten ve třetím čtvrtletí dosáhl tržeb 17 miliard dolarů a jeho provozní ztráta činila 567 milionů dolarů. Anthropic se zároveň chystá tento měsíc vstoupit na burzu.
Výpočet ztrát OpenAI ovšem podle The Wall Street Journal nezahrnuje kompenzace vyplácené v akciích. Ty ve třetím čtvrtletí podle osoby obeznámené se záležitostí dosáhly 2,6 miliardy dolarů. Provozní ztráta společnosti Anthropic naproti tomu akciové kompenzace zahrnuje.