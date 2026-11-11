Dvanáct procent za jedinou hodinu. Zbrojař CSG předvedl na burze infarktové drama
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- Akcie CSG se po slabších kvartálních výsledcích propadly na historické dno.
Extrémní výkyv přilákal tradery, zisky na akcii v první obchodní hodině budou ještě dlouho tématem barových rozhovorů.
Výsledovka nebyla jen studnicí marnosti, na své si přišli i optimisté.
Tohle se na pražské burze nestává často. A ani nemůže. Šestasedmdesát miliard korun, o něž na počátku středečního obchodování zlevnil zbrojař Czechoslovak Group, totiž převyšuje hodnotu dobré polovičky emisí na hlavním tuzemském akciovém parketu.
Tím ale totální drama CSG zdaleka neskončilo. Překlopilo se totiž do velkolepé zlatokopecké story. Kdo v devět ráno na „openul“ nakoupil třeba za 258 korun za akcii, tedy suverénní historické dno, do pouhých deseti hodin dopoledne vydělal 12 procent. Za pouhou hodinku.
Ach ty marže
Za vše mohou pochopitelně ranní výsledky českého zbrojaře. Ty nejdříve investory paušálně vyděsily, účetní knihy nicméně po takřka čtvrtinovém propadu akcie na startu obchodování přece jen začaly působit o něco pozitivněji a na parket vyrazily zástupy spekulantů. „Pokles není jen reakcí na slabší třetí kvartál. Zásadní je snížení výhledu provozní marže na letošní rok z 24 až 25 procent na zhruba 21 procent,“ upozorňuje na hlavní výsledkovou rozbušku analytik Cyrrusu Martin Vatrt. Výsledky podle něho přidaly další otázky ohledně fundamentu a výhledu. „Nižší cena automaticky neznamená levnou akcii a dá se čekat revize cílových cen směrem dolů,“ dodává Vatrt s tím, že podle jeho názoru nicméně akcie na současné ceně již velkou část nových rizik promítá.
Extrémní zájem traderů o akcii potvrzuje i objem peněz, které během rána prostřednictvím CSG na burze protekly. Zatímco denní objem obchodů na zbrojaři se v poslední době obvykle pohyboval v řádu nižších desítek milionů korun, ve středu už krátce po desáté dopolední na akcii padla meta 150 milionů korun. Tolik peněz například během listopadu neproteklo v rámci celého dne ani na obvykle nejobchodovanější pražské akcii, energetickém ČEZ.
Dvoutřetinové ztráty
„Akcie padla do kolonky, kdy ještě deset měsíců po IPO se nadále nachází dost držitelů, kteří akcii i se ztrátou prodají,“ upozorňuje na prodejní tendence některých „starších“ investorů expert Capitalinked Radim Dohnal. Kupříkladu čeští drobní investoři se k primárnímu úpisu akcií CSG vůbec nedostali a jedinou cestou byl nákup akcií až po vstupu na burzu. Tehdejší hype CSG a ještě i doznívající nadšení ze zbrojního sektoru jako celku přitom na trh přilákaly investory, kteří kupovali akcie českého zbrojaře i za více než 800 korun za kus. Ti nyní prodělávají i více než 60 procent investovaných peněz. Velcí investoři upisovali koncem letošního ledna akcii po 608 korunách za kus, masivním ztrátám se tak nevyhnuli ani oni.
Všechno špatně?
Právě to budou investoři sledovat v příští výsledovce. Dnešní čísla krom poklesu kvartálních tržeb a čtvrtinového meziročního propadu zisku ale nabídla i světlejší linky. „Za prvních devět měsíců roku skupina vykázala více než šestiprocentní růst tržeb, pozitivní zprávou také zůstává pokračující růst zakázkové knihy, když ke konci září dosahoval backlog skupiny 18 miliard eur, tedy o tři miliardy více ve srovnání s koncem roku 2025,“ zdůrazňuje expert společnosti Patria Finance Adam Kahánek. Jednou ze špatných výsledkových zpráv bylo mimo jiné ohlášené zpoždění tržeb v objemu 300 milionů ze třetího na čtvrtý kvartál.
„Pozitivní je i potvrzený výhled tržeb a střednědobé cíle. Klíčové bude, zda ve čtvrtém čtvrtletí doručí CSG posunuté tržby a jak se budou vyvíjet marže a hotovostní toky v roce 2027,“ zdůrazňuje Vatrt. Plusem pro akcii je podle expertů ostatně i současná cena. „CSG je mezi evropskými i americkými zbrojaři valuačně nejlevnější,“ zdůrazňuje Dohnal s tím, že akcie reaguje na výsledky hospodaření citlivěji nejen kvůli svým nedávným reputačním problémům, ale i stále ještě relativně krátké době svého veřejného obchodování.