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Z Florence přímo na letiště. FlixBus zavádí novou linku, konkurence sílí

Autobus Scania Touring společnosti FlixBus

Autobus Scania Touring společnosti FlixBus Zdroj: FlixBus

mka
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  • Denně pojede 13 spojů v každém směru.
  • Další nová soukromá linka míří na letiště od hlavního nádraží.
  • Firmy se snaží konkurovat hlavně speciálnímu autobusu Airport Express.

Dopravce FlixBus zahájí 12. listopadu provoz nové autobusové linky. Spojí Ústřední autobusové nádraží Florenc s Letištěm Václava Havla. Denně pojede v obou směrech 13 spojů. Cena jízdenky se liší podle času a vytíženosti spoje. Nejčastěji stojí podle webu dopravce 128 korun včetně poplatku za rezervaci. Nejlevnější cesta vyjde na 108 korun, nejdražší až na 278 korun.

„Očekáváme, že linka osloví i obchodní cestující, kteří ocení pohodlí, zásuvky a wi-fi na palubě,“ říká Michał Leman, viceprezident společnosti Flix pro východní Evropu. Spoje jsou podle FlixBusu nastaveny tak, aby odpovídaly špičkovým časům odletů a příletů. První autobus odjíždí z Florence ve 3:40, poslední ve 22:40. Z letiště vyrážejí autobusy mezi 4:15 a 23:15. Cesta by měla trvat 30 minut.

Některé spoje přímo navazují na linky FlixBusu z a do regionů, například z Brna, Olomouce, Ostravy, Karlových Varů, Liberce, Mostu, Hradce Králové nebo Plzně. Z dalších míst mohou lidé na Florenci na letištní autobusy přestoupit. Firma RegioJet pak na letiště zajíždí při cestě z Prahy do Karlových Varů a Chebu.

BusAir, Airport Express, trolejbus

FlixBus tak přitvrzuje konkurenční boj na trase mezi centrem a letištěm. Koncem října začala jezdit nová autobusová linka BusAir, kterou provozuje společnost UBUS.  Denně nabízí osm spojů v obou směrech, jezdí každé dvě hodiny. Jízdenka vyjde na 125 korun a platí 24 hodin. Autobus dočasně kvůli opravě hlavního nádraží odjíždí z nedaleké Opletalovy ulice. Cestou na letiště zastavuje u stanice metra A Hradčanská.

BusAir chce být přímou konkurencí speciální linky Airport Express, kterou provozuje Dopravní podnik hlavního města Prahy. Ta jezdí nejčastěji a jako jediná také celou noc – přes den v intervalu 20 až 30 minut, v noci každou hodinu. Neplatí na ní běžný tarif, jedna jízda stojí dospělého 200 korun. Výhodnější cena je při koupi společně s jízdenkou na vlak. Linka Airport Express totiž původně vznikla v režii Českých drah coby náhrada za stále odkládané vlakové spojení. Stavba železnice na letiště se stále oddaluje, současné plány počítají s dokončením v roce 2032.

Speciální autobusové linky sice mají výhodu v přímém spojení s centrem nebo velkém prostoru pro zavazadla. Jejich minusem je kromě vyšší ceny hlavně hustota dopravy v Praze, místo slibované půl hodiny často jedou mnohem déle. Nejjistější tak zůstává sázka na trolejbusovou linku 59, která od stanice metra Nádraží Veleslavín dorazí na letiště za 15 minut.

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