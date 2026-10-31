Xerox hasí finanční problémy i výměnou dluhu za akcie. Českým investorům hrozí naředění podílů
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- Americký Xerox odepsal miliardu dolarů, zhoršil výhled cash flow, pozastavil dividendu a jeho akcie během dvou dnů ztratily zhruba polovinu hodnoty.
- Firma řeší napjatou likviditu dohodou s věřiteli o výměně části dluhopisů za nové bondy a akcie.
- Ředění akcií by se dotklo i českého fondu Starteepo.
Ikonický výrobce tiskáren Xerox prožívá těžké dny. Firma ve čtvrtek zveřejnila nečekaně špatné finanční ukazatele a oznámila také dohodu na restrukturalizaci dluhu. Akcie následně během dvou dnů ztratily zhruba polovinu hodnoty. Pražský fond Starteepo Sicav, který patří k největším akcionářům amerického Xeroxu, kvůli tomu čeká ředění akcií.
Fond podnikatele Františka Bostla podle posledního regulatorního oznámení držel osm milionů akcií Xeroxu, tedy přibližně šest procent společnosti. Spolu s Bostlovou osobní investicí šlo o podíl přes sedm procent. Investici však zasáhl prudký pád akcií. Po čtvrtečních výsledcích odepsaly více než 40 procent hodnoty a páteční obchodování přineslo další pokles o dvanáct procent.
Špatná čísla, žádné dividendy
Slabost Xeroxu ukázaly výsledky za třetí čtvrtletí. Tržby klesly meziročně o 4,7 procenta na 1,9 miliardy dolarů a čistá ztráta přesáhla miliardu dolarů, převážně kvůli nepeněžnímu odpisu goodwillu. Volné cash flow přitom činilo jen sedm milionů dolarů oproti loňským 88 milionům.
Xerox navíc zhoršil i celoroční výhled. Očekávaného volné cash flow na konci roku snížil z přibližně 250 milionů na 50 až 100 milionů dolarů a k tomu zhoršil výhled provozního zisku a pozastavil dividendy.
Kromě toho Xerox ve čtvrtek představil i dohodu o výměně dluhopisů v nominální hodnotě přibližně 174 milionů dolarů, tedy 3,8 miliardy korun. Pokud se naplní stanovené podmínky, Xerox plánuje vypořádání transakce 13. listopadu.
Věřitelé souhlasí s úpravou dluhů
Za každých tisíc dolarů původní jistiny věřitelé získají nové zajištěné dluhopisy v nominální hodnotě 690 dolarů a přibližně 25 akcií Xeroxu. Původní dluhopisy s úrokem 5,5 procenta splatné v roce 2028 tak nahradí bondy s úrokem 10,3 procenta a splatností až v roce 2030. Balík 25 akcií dohoda oceňuje celkem na 60 dolarů, avšak jejich aktuální tržní hodnota je po propadu akcií výrazně nižší.
Držitelé dluhopisů tak přistupují na podstatné snížení původní nominální hodnoty pohledávky. Nové dluhopisy jim však nabízejí výrazně vyšší úrok a také lepší zajištění. Původní dluhopisy se podle páteční analýzy Octus po oznámení obchodovaly za pouhých 40,5 až 41 procent nominálu, což naznačuje nižší důvěru investorů ve splacení plného dluhu.
Nedůvěru trhu dokládají i ceny jiných dluhopisů. Podle Bloombergu se nezajištěná emise splatná v roce 2029 v pátek obchodovala za pouhých 18 centů za dolar nominální hodnoty.
Xerox zároveň připravuje vydání 3,9 milionu nových akcií, které v rámci dohody mají získat věřitelé. Podmínky výměny dluhopisů přitom připouštějí vydání až zhruba 4,4 milionu akcií. Dosavadním akcionářům by to mohlo naředit podíly přibližně o tři procenta, v obou případech. Samotné zadlužení firmy by tím sice kleslo jen zhruba o 53 milionů dolarů, tedy 1,3 procenta z celkových 4,2 miliardy dolarů, podstatnější je ale pro Xerox odklad splatnosti části závazků.
Bostl přitom Xeroxu nabízí recept, který by firmě podle něj finančně podstatně pomohl. Zmiňuje především strategický přezkum finanční divize Xerox Financial Services, která poskytuje zákazníkům financování. V otevřeném dopise navrhoval zvážit prodej či vstup partnera. Vedení dosud upřednostňovalo postupné přesouvání financování externím partnerům. „S managementem jsme nyní v kontaktu a řešíme naše další kroky, jak pomoci firmě zvýšit hodnotu pro akcionáře,“ řekl v pátek Bostl Seznam Zprávám.
Český fond vzhledem k poslednímu propadu počítá ztráty. Podle nejnovějšího zářijového oznámení americkému regulátorovi SEC fond společně s Bostlem osobně nakoupil 9,5 milionu akcií za téměř 23 milionů dolarů. Průměrná pořizovací cena tak v souhrnu dosáhla přibližně 2,4 dolaru za kus.
Po pátečním výprodeji, kdy se akcie Xeroxu prodávaly za méně než 1,5 dolaru, se hodnota této investice papírově smrskla na necelých 14 milionů dolarů. Pokud čeští investoři od zářijového oznámení výši svého podílu nezměnili, jsou nyní v nerealizované ztrátě přes devět milionů dolarů, tedy téměř 200 milionů korun. Oproti pořizovací ceně jde o propad o bezmála 40 procent.