Otázky a odpovědi: Co znamená korejský rozkol u českého jádra a kdo by mohl Daewoo nahradit?
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- Kdo nahradí Daewoo při stavbě nových bloků v Dukovanech a může se firma ještě vrátit do hry?
- KHNP řeší spor o cenu i rozdělení rizik u stavební zakázky za zhruba 126 miliard korun.
- Přinášíme odpovědi, zda hrozí žaloby a co konflikt znamená pro termíny celé stavby.
Výstavba nových jaderných bloků v Dukovanech se komplikuje. Jihokorejská společnost KHNP, která zakázku získala jako hlavní dodavatel, ukončila jednání o smlouvě na stavební práce s konsorciem korejských firem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility. Nečekaný rozchod vnáší značnou nejistotu do historicky největší české zakázky. Kdo může převzít stavební práce za více než sto miliard korun? Hrozí soudní spory a zpoždění stavby?
Čeští insideři jsou při komentování dukovanského projektu velmi opatrní. Přístup k podrobnějším informacím o zakázce je navíc omezený. Odpovědi na řadu otázek tak přinášejí především korejská média.
Je konec Daewoo definitivní?
Podle páteční zprávy korejské televize MTN považuje Daewoo E&C rozhodnutí KHNP za předčasné a snaží se prosadit obnovení vyjednávání.
Firma upozorňuje, že proces ukončení spolupráce má pokračovat ještě do poloviny listopadu. Její nejmenovaný zástupce podle stejné televize dokonce uvedl, že Daewoo požádala KHNP o obnovení rozhovorů a uzavření dohody za rozumných podmínek.
Daewoo také vytáhla diplomatickou kartu. Podle televize varuje, že vleklý konflikt by mohl narušit harmonogram výstavby a oslabit důvěru mezi Českou republikou a Jižní Koreou. Ve výsledku by tak spor podle ní mohl poškodit korejské zájmy.
Důležité je také dodat, že člen konsorcia, společnost Doosan Enerbility, v projektu zůstává jako klíčový technologický dodavatel.
Kdo může Daewoo nahradit?
Nejčastěji se v této roli zmiňují Hyundai Engineering & Construction a Samsung C&T. Mezi možnými náhradníky je podle agentury Yonhap jmenoval také Čche Il-gjong, viceprezident KHNP. Ten zároveň nevyloučil, že Daewoo se do hry může vrátit.
Hyundai patří k nejzkušenějším korejským firmám z oblasti výstavby jaderných elektráren. Podílela se například na projektu Barakah ve Spojených arabských emirátech a spolu s americkým Westinghousem se angažuje také v přípravě nových bloků bulharské jaderné elektrárny Kozloduj.
Ani Samsung C&T není v oboru nováčkem. Už v roce 2018 se společně s Hyundai ucházela o roli stavebního partnera KHNP pro jaderné projekty v Česku a Polsku. Jejich konsorcium ale tehdy prohrálo právě s Daewoo.
Jihokorejská KHNP současně uvedla, že zakázku nehodlá otevřít zahraničním stavebním firmám.
Analytici Hana Securities proto jako favority vnímají Hyundai a Samsung. Mezi možné dodavatele ale řadí i firmy DL E&C a GS Engineering & Construction. Obě mají s výstavbou jaderných elektráren zkušenosti, na rozdíl od firem Daewoo, Hyundai či Samsung se však na těchto projektech podílely především jako nevedoucí členové stavebních konsorcií.
Hrozí soudní spory?
Ano, korejská média popisují dvě možná právní rizika: spor o ukončení původní dohody o spolupráci a případný návrh na předběžné opatření, který by mohl zbrzdit i nový tendr.
Podle agentury Newsis KHNP připustila, že žaloba může být podána a soud může návrhu Daewoo vyhovět. Současně ale KHNP tvrdí, že vzhledem k dosavadním dokumentům a průběhu jednání neočekává zásadní právní komplikace.
Money Today upozorňuje, že firmy již provedly část přípravných prací včetně projektování. Sporné tak může být i vyúčtování nákladů a předání dosavadní práce.
Co přesně způsobilo rozpad partnerství?
Zásadním problémem jsou rozdílné představy o způsobu oceňování stavební zakázky a rozdělení rizik. Dodavatel KHNP požaduje předem pevně stanovenou cenu. Stavební konsorcium má přijmout celkovou částku odvozenou od základního projektu a nést smluvně určená rizika změn rozsahu prací.
Jenže takové podmínky Daewoo odmítá a navrhuje, aby se konečná cena mohla upravovat podle skutečných stavebních prací vyplývajících z detailního projektu.
Rozpor se měl vyostřit poté, co Česko rozšířilo zakázku z jednoho reaktoru na dva. Podle KHNP totiž původní stavební konsorcium při nabídkách na jeden blok v letech 2022 a 2023 souhlasilo s pevně stanovenou celkovou cenou. Při přípravě konečné nabídky na dva bloky v dubnu 2024 už ale Daewoo podle KHNP požadovalo, aby se cena upravovala podle skutečného objemu stavebních prací.
O jak velký kontrakt jde?
Hodnota stavebního kontraktu má podle KHNP dosahovat 7,7 bilionu wonů, asi 126 miliard korun. Představy o ceně se však značně rozcházejí. Stavební konsorcium totiž podle hlavního dodavatele požaduje o zhruba bilion wonů více. Konsorcium navíc tvrdí, že při přijetí podmínek KHNP by mohlo utrpět ztrátu kolem 2,8 bilionu wonů. KHNP přesto tvrdí, že původní harmonogram projektu stále stíhá. Příprava staveniště má odstartovat na začátku roku 2028, hlavní stavební práce pak na konci roku 2029.
Řada českých manažerů z oboru však vůči tomu začíná být skeptická. Podle Money Today česká vláda a investor, tedy společnost Elektrárna Dukovany II, požadovali, aby k uzavření smlouvy se stavebním konsorciem došlo do konce září tohoto roku. KHNP se následně zavázala, že jednání uzavře do konce října. Ve výsledku tak projekt může nabrat několikaměsíční zpoždění.