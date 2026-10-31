Tajný svět pražských elit. Za nenápadnými dveřmi se scházejí ministři, miliardáři i lidé z Hradu
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- Skutečnou hodnotu těchto míst neurčuje adresa, velikost baru ani případná cena členství.
- Rozhodují o ní lidé, kteří se dokážou v jeden čas sejít na jednom místě. A hlavně to, co si dovolí říct. Mimo záznam.
- Pražská scéna privátních klubů pozoruhodně kvete. e15 magazín nakoukl dovnitř.
V době, kdy se velká část společenského života přesunula na LinkedIn, zábavu lidé hledají v podcastech a reality shows, komunikaci ve skupinových chatech a pečlivě připravených online callech, zažívá překvapivou renesanci starý dobrý model: klub. Fyzický prostor, do kterého se nevstupuje algoritmem, ale dveřmi. Místo, kde lze na několik hodin odložit veřejnou či digitální personu, vypnout všudypřítomnou kameru a mluvit tak, jak se před publikem většinou nemluví.
Praha má podobných světů několik. V nenápadné vinohradské Klubovně se potkávají ministři, diplomaté, byznysmeni a lidé z různých politických táborů. Jan Růžička a Marek Hanč v ní propojují různé názorové bubliny. Hosté se u nich s pomyslnou diskuzní žiletkou v ruce snaží jít neúprosně pod povrch věcí - bez přetvářky, servítků a politických klišé.
Jen na osobní pozvání
Vchod do Klubovny snadno minete. A rozhodně byste nepředpokládali, že si tu dveře podávají americký náměstek ministra zahraničí, polská vicepremiérka nebo německý ministr pro Evropu. Dřív se tady hrál jazz a hodně se pařilo. Teď se tu spíš odehrává koncert myšlenek globálních lídrů, o němž se dozvíte jen v případě osobního pozvání. Platí zde nepsané pravidlo: Co se stane a řekne v Klubovně, zůstává v Klubovně.
Klubovnu otevřeli před dvěma lety dva kamarádi, kteří rozhodně nejsou v pražských politických a byznysových kruzích neznámí. Ba naopak, kontaktů mají víc než dost, a to i na mezinárodní scéně.
Jan Růžička se nedávno stal poradcem rodiny Kellnerových poté, co strávil mnoho let na vysokých pozicích v rámci PPF. Naposledy jako šéf vnějších vztahů. Marek Hanč se nejvíc proslavil jako politický marketér, který pracoval pro ODS i pro ANO, byl jedním z tvůrců politického úspěchu Andreje Babiše. Poslední roky vede komunikační agenturu Hero & Outlaw.
Hlavní motto Klubovny se dá formulovat nějak takhle: Méně chlebíčků, kulatých stolů a nekonečných vizí, o to více opravdových myšlenek a ostrých otázek. Neboli žádný safe space, ale real space, jak zní jedno z hesel na zdi Klubovny. Debatuje se hlavně v angličtině, se zahraničními i českými hosty. „Právě to dělá ty debaty tvrdšími; nevadí nám, když se u nás lidé pohádají,“ podotýká Jan Růžička.
Hacker mezi ministry
Klubovnou za dva roky prošli někdejší americký náměstek ministra zahraničí James O’Brien, bývalá polská vicepremiérka Jadwiga Emilewicz, německý ministr pro Evropu Gunther Krichbaum nebo ekonom Charles Lichfield z Atlantic Council. A také bezejmenný hacker, který vysvětloval, jak vypadá skutečná kybernetická válka.
„Do Klubovny chodím ráda, byla jsem tady už několikrát, jako řečník i jako host,“ popisuje Jadwiga Emilewicz, jedna z autorek polského hospodářského zázraku, která zastávala mimo jiné funkce ministryně pro podnikání a technologie nebo ministryně pro rozvoj. „Baví mě, že střední Evropa se tu bere velmi vážně a se zdviženou hlavou. Je třeba to dělat častěji. My už nejsme ani východ Evropy, ani noví členové Evropy, jsme ekonomický motor Evropy a její srdce. A daří se nám navzdory tomu, že Německo má už nějaký čas chřipku,“ říká pro e15 magazín Emilewicz.
Čím je Klubovna jiná? Nesnaží se být přehlídkou jedné party. Vedle sebe tu sedí velkoměstští liberálové, lidé z okolí Andreje Babiše, matadoři z ODS i lidé z Hradu. Většina akcí propojuje bubliny, které se v Praze jinak míjejí. Pointa přitom není, že se všichni shodnou. Právě naopak.
„Diskutovat se má se žiletkou v ruce,“ tvrdí Růžička. „Dostat se pod povrch, podívat se do zrcadla. Ne abychom nad stavem světa lamentovali, ale abychom mu lépe rozuměli a bavili se o možných řešeních. A to nejde bez střetávání. Klubovna zkouší ty bubliny propíchnout, aniž by kohokoli nutila změnit názor.“
Brutální myšlenky
Kromě světové geopolitiky se v Klubovně řeší i budoucnost Česka. Prošli tudy expremiér Petr Fiala, šéf ODS Martin Kupka, ministři Adam Vojtěch i Karel Havlíček. Stejně tak kandidáti na pražského primátora Tomáš Portlík a Adam Scheinherr, jihočeský hejtman Martin Kuba a mnozí další.
„Jde nám o kultivaci veřejného prostoru skrze jasné myšlenky, mnohdy brutální myšlenky; takové, které vám občas dají pravý hák a někdy ten levý,“ říká Marek Hanč. „Nechceme od nikoho peníze, nechceme sponzory ani příspěvky, protože chceme být maximálně nezávislí,“ upřesňuje.
To Klubovnu vědomě odděluje od ostatních aktivit obou jejích zakladatelů. Mohou proto zvát lidi ze všech stran politického spektra, z byznysu, veřejné sféry i z politiky. Nezávislost tu je podmínka: bez ní by se ona diskusní žiletka rychle otupila. A funguje to: debaty, které jinde skončí u nálepek, se tady drží u věci. A nezávislost je i finanční. V zadní části Klubovny se natáčí několik pravidelných podcastů. Díky tomu si na sebe celý prostor dokáže vydělat.
Pražská scéna privátních klubů pozoruhodně kvete. Nakoukli jsme dovnitř. |
Národ byznysmenů
Druhá myšlenka, již Klubovna tiše šíří, je nečekaně optimistická. Říkejme jí třeba pozitivní ekonomický nacionalismus. Růžička, který žil v Londýně, Pekingu i Hongkongu, ji shrnuje následovně: „Když se člověk vrátí zvenčí, vidí, že se tu máme fantasticky. Česko je skvělá země a střední Evropa je dnes jedno z nejlepších míst pro byznys i pro život na celém světě. Chceme to aktivně ukazovat. Žádná spálená země tu není,“ tvrdí. „Zároveň ale není možné stát jen na místě a plácat se po zádech, jak jsme skvělí. Musíme na sobě makat. Proto vozíme do Prahy top cizince. Ne abychom se s nimi fotili, ale aby nám nastavovali zrcadlo.“
Marek Hanč, jehož komunikační agentura Hero & Outlaw dnes pracuje pro byznysové i politické titány od Rumunska přes Varšavu až po Brusel, má názor ještě ostřejší: „Když přijedu do Varšavy, Bukurešti nebo do Berlína, vidím jasně, že jako Češi se můžeme chlubit českým byznysem. Legendární Colt je dnes česká firma. Britská loterie je česká firma. Royal Mail je česká firma. Jsme národ byznysmenů a máme na to být na bedně. Jenže mezi patnáctým místem v žebříčku ATP a jedničkou je rozdíl. A proto jak říká Honza: makat, makat, makat. A my chceme být u toho.“
Pravidla Klubovny jsou jasná, teď už jen čekat, zda se k vám dostane osobní pozvánka od někoho z jejích tvůrců. A pokud ano, čas si určitě udělejte. Jen málokde uvidíte přímo vedle sebe živě diskutovat úspěšného realitního miliardáře s lídrem kandidátky jednoho z favoritů pražských voleb. Předního českého ekonoma s bývalým premiérem. A poradce nejbohatší Češky s jedním ze stvořitelů mediálního obrazu Andreje Babiše.