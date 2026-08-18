Cena mědi vystřelila na rekord. Těžařský gigant díky ní vydělal stovky miliard
- Největší veřejně obchodované těžařské firmě BHP vzrostl upravený zisk o 30 procent na 13,2 miliardy dolarů.
- Výsledky podpořila především rekordně drahá měď, jejíž cena letos překonala 14 tisíc dolarů za tunu.
- BHP plánuje do roku 2035 zvýšit produkci mědi až o 40 procent.
Nadnárodní skupina BHP Group, která je největší veřejně obchodovanou těžařskou společností na světě, v uplynulém finančním roce zvýšila upravený čistý zisk o 30 procent na 13,2 miliardy amerických dolarů (zhruba 276 miliard korun). V úterý o tom informovala v tiskové zprávě. Za růstem zisku stály zejména vysoké ceny mědi. BHP rovněž uvedla, že akcionářům vyplatí nejvyšší celoroční dividendy za poslední čtyři roky.
Akcionáři dostanou nejvyšší dividendy za čtyři roky
Zisk překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti Visible Alpha v průměru odhadovali na 12,66 miliardy dolarů. Tržby společnosti se ve finančním roce 2026, který skončil 30. června, zvýšily o 15 procent na 58,8 miliardy dolarů.
Firma oznámila, že se akcionářům rozhodla vyplatit závěrečnou dividendu 0,99 dolaru na akcii. Za celý rok tak budou dividendy činit 1,72 dolaru (zhruba 36 korun) na akcii.
Akcie podniku reagovaly na zveřejnění výsledků růstem. Na burze v Sydney posílily o 2,65 procenta a uzavřely na 63,85 australského dolaru (zhruba 948 korun). S akciemi BHP se obchoduje rovněž na burzách v Londýně a New Yorku.
Ceny mědi se v letošním roce vyšplhaly na rekordních více než 14 tisíc amerických dolarů za tunu. Nový šéf BHP Brandon Craig uvedl, že firma by do roku 2035 díky připravovaným projektům mohla zvýšit produkci mědi až o 40 procent. „Měď, železo, koksovatelné uhlí a potaš jsou z hlediska světového vývoje zásadní. Proto postupujeme co nejrychleji a zajišťujeme dodávky těchto komodit na trh,“ dodal.