Nenápadná surovina láme rekordy, Škodě a ČEZ přidělává vrásky. Prodražuje auta i energetiku
- Elektromobily, datová centra, umělá inteligence i moderní energetika ženou poptávku po mědi vzhůru.
- Těžba se ovšem rozšiřuje velmi pomalu, ceny ušlechtilého kovu tak dosahují rekordních výšin.
- Zákazník to může pocítit při platbách za energie, ale i za nový vůz.
Překonává akcie Applu, Microsoftu nebo i Nvidie. Investoři, kteří před rokem nakoupili měď, nelitují. V mnoha odvětvích klíčový kov se nyní obchoduje za zhruba 6,6 dolaru za libru, tedy za historické maximum. Cena dál stoupá, jen za poslední rok vzrostla asi o polovinu. Zatímco držitelé cenných papírů navázaných na tento měkký kov načervenalé barvy, který vede elektřinu i teplo šestkrát lépe než železo a dvakrát lépe než hliník, jásají, nákupní manažeři si s drahotou nepostradatelného prvku lámou hlavu.
Měď totiž hraje zcela klíčovou roli v mnoha odvětvích, která zažívají boom. Platí to například ve výrobě automobilů, obzvláště pak těch čistě elektrických, ale i v distribučních elektrických soustavách, zejména v kabelových rozvodech, transformátorech, uzemňovacích soustavách a dalších elektrozařízeních. Spotřebu mědi výrazně pohánějí i velká datacentra a boom umělé inteligence.
Škoda Auto i ČEZ v obavách
Ušlechtilý kov se zhodnotil do bezprecedentních výšin především proto, že zatímco světová poptávka po elektřině a elektrifikovaných produktech roste, těžební kapacity a nové doly přibývají šnečím tempem. Kvalita ložisek klesá, nové velké objevy jsou vzácnější a projekty dražší, uvádí v reportu Mezinárodní agentura pro energii (IEA).
Povolování a výstavba dolů navíc trvá velmi dlouho. Analytická S&P Global spočítala, že průměrná doba od objevení ložiska do spuštění dolu se u současných projektů pohybuje kolem 16 let. Když některý z funkčních dolů postihne výpadek těžby, jak se to letos stalo indonéskému Grasbergu, jednomu z největších na světě, cena mědi letí dál „na sever“.
A to je problém i pro velké české firmy jako Škoda Auto nebo ČEZ. Ve hře je odkládání investic i zvyšování cen koncovým zákazníkům.
„Rekordní ceny mědi mohou zvyšovat investiční náklady na obnovu a rozvoj distribuční sítě. Své investice ale plánujeme dlouhodobě, a proto aktuálně neočekáváme, že by samotný růst cen mědi vedl k zásadnímu omezení nebo zastavení strategických projektů. V některých případech může mít vliv na načasování jednotlivých investic nebo na hledání technicky vhodnějších a ekonomicky efektivnějších řešení,“ říká mluvčí Skupiny ČEZ Soňa Holingerová.
Alternativním materiálem může být v některých případech levnější hliník. Z něj vyráběné vodiče se využívají zejména na vedeních nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí. Náhrada však není možná ve všech případech a vždy závisí na technických požadavcích konkrétního zařízení. Drahá měď trápí ČEZ dle jeho vlastního vyjádření i proto, že zvyšuje motivaci zlodějů ke krádežím kovových materiálů, což představuje další riziko pro provoz a bezpečnost energetické infrastruktury.
„Výši regulovaných distribučních tarifů stanovuje Energetický regulační úřad v rámci cenové regulace. Nelze proto přímo říci, že by se aktuální růst cen mědi automaticky promítl do distribučních poplatků pro zákazníky, a pokud ano, bude to s určitým zpožděním,“ dodává Holingerová.
Drahá měď komplikuje život také automobilkám. Zatímco ocel tvoří konstrukci vozu, měď představuje jeho nervovou soustavu. „U elektrických vozidel je význam mědi výrazně vyšší než u vozů se spalovacím motorem. Zatímco běžný automobil obsahuje přibližně 20 až 30 kilogramů mědi, elektromobil jí využívá zhruba 70 až 90 kg, a je proto na vývoj její ceny citlivější,“ popisuje mluvčí Sdružení automobilového průmyslu Tomáš Jungwirth.
Průměrný elektromobil, nikoliv velké elektrické SUV, tak může obsahovat měď v orientační hodnotě dvacet tisíc korun a více. Pro kontext: průměrný provozní zisk patnácti velkých automobilek na jedno auto klesl v prvním pololetí na 1 187 eur (28 800 korun), vyplynulo z analýzy německého Centra pro automobilový management. Na čistě elektrických vozech jsou marže zpravidla nižší.
Rostoucí význam mědi v automobilech potvrdila na dotaz e15 i největší česká automobilka Škoda Auto s tím, že se spolu s mateřským koncernem Volkswagen pokouší nacházet alternativní suroviny a materiály. Vedle ceny posuzují také kvalitu, odolnost a funkčnost alternativ.
V řadě klíčových aplikací však měď nelze jednoduše nahradit. I proto patří automobilky se zhruba desetinovým podílem na globální spotřebě mědi k největším zákazníkům po firmách z energetiky, stavebnictví a elektroniky.
„Díky své vysoké elektrické vodivosti je nezbytná pro kabelové svazky, elektromotory, výkonovou elektroniku i lithium-iontové baterie, a to díky jedinečné kombinaci vlastností. Vyniká vysokou elektrickou i tepelnou vodivostí, dlouhou životností, odolností vůči korozi a dobrou tvarovatelností. Zároveň je jednou z mála strategických surovin, kterou lze opakovaně recyklovat bez ztráty jejích vlastností,“ dodává Jungwirth.
Elektromobily plné hliníku i mědi
I v případě autoprůmyslu představuje částečnou náhradu hliník, který je proti mědi asi 3,3krát lehčí. Jeho elektrická vodivost je asi o 39 procent nižší, takže musí být daný vodič tlustší. I tak ale může vést k významnému snížení hmotnosti součástek, která ve výsledku zásadně ovlivňuje dojezd automobilů.
Hliníkové elektrické vedení namísto měděného začalo používat například Ferrari u modelu 296, což přispělo ke snížení hmotnosti kabeláže o 15 až 20 procent, uvedla agentura Reuters. Hliník proto chce používat také v nových elektromobilech.
Podobně postupuje Toyota, hliník používá ve 115 ze 152 elektrických okruhů modelu Land Cruiser 300. Hmotnost kabeláže se tak snížila téměř o polovinu. Hliník proto přibývá i v kabeláži karoserie a podlahy, popsal web Furukawa Electric. Nejinak postupují čínské automobilky jako XPeng nebo Xiaomi ve výrobě elektromobilů.